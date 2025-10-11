HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thời tiết TP HCM hôm nay, 11-10: Chiều và tối có mưa dông

ÁI MY

(NLĐO) – Thời tiết TP HCM hôm nay sẽ có nắng gián đoạn vào buổi sáng, trời oi nóng nhưng tiềm ẩn mưa dông vào chiều và tối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, 11-10, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối) kèm theo gió nhẹ.

Thời tiết TP HCM hôm nay: Tiềm ẩn mưa dông mạnh vào chiều, tối

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo phân tích của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực sẽ có nắng gián đoạn vào buổi sáng ở nhiều nơi, trời oi nóng nhưng tiềm ẩn mưa dông mạnh và diện rộng vào chiều và tối.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 11-10: Chiều và tối có mưa dông - Ảnh 1.

Hôm nay, thời tiết TP HCM có mưa dông về chiều và tối

Người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối. Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng do mưa lớn trong thời gian ngắn. Tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Mưa lũ sau bão số 11 làm 18 người chết và mất tích, ngập hơn 230.000 ngàn ngôi nhà

Mưa lũ sau bão số 11 làm 18 người chết và mất tích, ngập hơn 230.000 ngàn ngôi nhà

(NLĐO) - Tới 17 giờ 30 chiều nay 10-10, qua báo cáo nhanh của các địa phương ước tổng thiệt hại do mưa lũ lớn sau bão số 11 lên tới 5.450 tỉ đồng.

VIDEO: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngập sâu, hạn chế xe di chuyển

(NLĐO) - Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên một số đoạn bị ngập sâu, lực lượng chức năng hạn chế phương tiện di chuyển.

Những hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát vùng ngập lụt ven sông trong đêm

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại vùng ven sông của Hà Nội.

Dự báo thời tiết Nam bộ Mùa mưa thời tiết TP HCM thời tiết biển
    Thông báo