Thời tiết TP HCM hôm nay, 11-9: Mưa nhiều về chiều tối

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay (11-9), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ngoài ra, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích thêm buổi sáng trời có nắng gián đoạn, cảm giác khá oi bức. Từ trưa và đặc biệt là chiều tối, dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75-90% và có gió nhẹ, khoảng 10-15 km/giờ.

Tiếp nối diễn biến thời tiết những ngày gần đây, hôm nay khu vực vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, gây ra mưa dông diện rộng vào chiều và tối.

Người dân nên hạn chế ra ngoài khi trời đang có dông, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cối lớn và các vật dễ đổ. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp hoặc khu vực thoát nước kém, nhất là ở các đô thị lớn như TP HCM. Cẩn trọng khi di chuyển qua các đoạn đường ngập nước và chủ động tìm lộ trình thay thế nếu cần. Mưa lớn cũng có thể làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông.