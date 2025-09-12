Thời tiết TP HCM hôm nay, 12-9: Có nắng gián đoạn, tiếp diễn mưa dông

Tung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay, 12-9, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C và cao nhất từ 32-34 độ C.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích, thời tiết hôm nay, vào buổi sáng trời có nắng gián đoạn, cảm giác khá oi bức. Từ trưa và đặc biệt là chiều tối, dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo đó, độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75-90%; gió nhẹ khoảng 10-15 km/giờ và xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 60-80%.

Hôm nay, khả năng cao thời tiết TP HCM vẫn tiếp tục có mưa dông về chiều tối và đêm





Khuyến cáo mưa dông, sấm sét

Người dân nên hạn chế ra ngoài khi trời đang có dông, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cối lớn và các vật dễ đổ.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp hoặc khu vực thoát nước kém, nhất là ở các đô thị lớn như TP HCM. Cẩn trọng khi di chuyển qua các đoạn đường ngập nước và chủ động tìm lộ trình thay thế nếu cần. Mưa lớn cũng có thể làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông.

Khi sấm sét, người dân cần đặc biệt cẩn trọng, tuyệt đối không ra ngoài.

Nếu đang ở ngoài trời, hãy tìm nơi trú ẩn an toàn ngay lập tức, tránh xa cây cối cao, cột điện, tháp truyền hình, và các vật kim loại. Còn ở trong nhà, nên tránh đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các thiết bị điện tử; rút phích cắm các thiết bị điện không cần thiết để tránh sét đánh lan truyền qua đường dây điện.