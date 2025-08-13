Thời tiết TP HCM hôm nay, 13-8: Duy trì hình thái đặc trưng giữa mùa mưa

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, hôm nay (13-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có nắng, mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.
Theo đó, độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75-90% và xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%.
Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ này. Trời nắng vào ban ngày, cũng cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.
Thời tiết trên biển
Hôm nay, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2- 3 m.
Vùng biển từ Lâm Đồng đến TP HCM cũng có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-3 m; biển động.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.
