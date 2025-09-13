Thời tiết TP HCM hôm nay, 13-9: Duy trì hình thế thời tiết cao điểm mùa mưa

Hôm nay (13-9), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích tình trạng chính về thời tiết trên khu vực như sau: Buổi sáng trời có nắng gián đoạn, cảm giác khá oi bức. Từ trưa và đặc biệt là chiều tối, dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo đó, độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75-90%; có gió nhẹ, khoảng 10-15 km/giờ và xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 60-80%.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa dông

Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài khi trời đang có dông, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cối lớn và các vật dễ đổ.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp hoặc khu vực thoát nước kém, nhất là ở các đô thị lớn như TP HCM. Cẩn trọng khi di chuyển qua các đoạn đường ngập nước và chủ động tìm lộ trình thay thế nếu cần. Mưa lớn cũng có thể làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông.

Thời tiết trên biển

Ngày và đêm nay, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.