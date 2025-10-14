Thời tiết TP HCM hôm nay, 14-10: Tiếp tục có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14-10), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối) kèm theo gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết thời tiết khu vực dự kiến sẽ có nắng vào buổi sáng, trời vẫn khá nóng và oi bức do độ ẩm cao. Chiều và tối khả năng cao sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác đến mưa to ở nhiều nơi.

Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà; đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.