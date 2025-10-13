HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

4 cơn bão trút xuống những trận mưa cực lớn, gây lũ vượt lịch sử

Thùy Linh

(NLĐO) - Theo Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, hai tháng qua, 4 cơn bão liên tiếp đã trút xuống những trận mưa cực lớn, gây lũ vượt lịch sử.

Tối 13-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế khác tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2025 (13-10-2025).

4 Cơn bão lớn gây lũ lịch sử tại miền Bắc Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2025 (13-10-2025)

Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2025 có chủ đề "Fund Resilience, Not Disasters" (tạm dịch: "Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai").

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ ngay thời điểm này, nhiều đồng bào tại các tỉnh, thành miền Bắc vẫn đang phải oằn mình gánh chịu những vết thương sâu sắc từ lũ lụt sau bão. Chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng, 4 cơn bão liên tiếp đã trút xuống những trận mưa cực lớn, gây lũ vượt lịch sử, nhấn chìm nhà cửa, đồng ruộng, xói mòn hoa màu. Những hình ảnh ấy chắc hẳn đều khiến chúng ta cảm thấy xót xa, đau lòng...

Ông Ziad Nabulsi, Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, chia sẻ hết cơn bão này đến cơn bão khác, đầu tiên là Bualoi, sau đó là Matmo. Nhà cửa bị phá hủy, trường học và trung tâm y tế bị hư hại, và sinh kế bị mất…

Trang bị cho các bạn trẻ về kỹ năng phòng chống thiên tai, bão và lũ lụt

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, trước tình hình thiên tai gây nhiều thiệt ngại về người và tài sản, bên cạnh sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tinh thần vượt khó của cộng đồng, nước ta còn đón nhận những nghĩa cử cao đẹp từ bạn bè quốc tế, từ những chuyến hàng cứu trợ kịp thời từ Nhật Bản, Úc, và nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế khác.

"Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - những thầy, cô giáo tương lai chính là cầu nối giữa giảng đường và cộng đồng, truyền tải kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai cho thế hệ tương lai của đất nước" - ông Hiệp nhấn mạnh.

Giữa sự tàn phá khốc liệt bởi thiên tai, ông Ziad Nabulsi gửi gắm nếu mỗi giáo viên giúp mọi trẻ em học cách giữ an toàn trong bão, lụt hoặc nắng nóng, chúng ta sẽ xây dựng một thế hệ không chỉ có thông tin mà còn kiên cường.

PGS-TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu ngày càng được nâng cao hơn nữa.

Hưởng ứng chủ đề này, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng lấy thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước - làm trung tâm. Các hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức cho học sinh, sinh viên trong suốt hơn một tháng qua bao gồm: Cuộc thi Rung chuông vàng dành cho đối tượng học sinh khối trung học cơ sở của Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành; Diễn đàn "Nhà giáo tương lai với hành trang về phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu"; Cuộc thi nhảy Dance Storm 2025 - "Vượt sóng, Chiến thắng"; Cuộc thi "Gen Xanh 2025" với những dự án, ý tưởng sáng tạo từ sinh viên về ứng dụng công nghệ vào phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống…

VIDEO: Xuyên đêm vận chuyển hàng tấn thuốc và thực phẩm đến người dân vùng bão lũ

(NLĐO) - Hàng tấn thuốc, phèn chua, thực phẩm liên tục được các bạn trẻ TP HCM vận chuyển bất kể ngày đêm đến đồng bào vùng bão lũ ở miền Bắc và miền Trung.

TP HCM tiếp nhận hơn 6 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

(NLĐO) - Chiều 13-10, Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão lũ

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

(NLĐO) - Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

lũ lụt thiên tai Trường Đại học Sư Phạm bão mưa lớn
    Thông báo