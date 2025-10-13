4 cơn bão trút xuống những trận mưa cực lớn, gây lũ vượt lịch sử

Tối 13-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế khác tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2025 (13-10-2025).



Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2025 (13-10-2025)

Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2025 có chủ đề "Fund Resilience, Not Disasters" (tạm dịch: "Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai").

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ ngay thời điểm này, nhiều đồng bào tại các tỉnh, thành miền Bắc vẫn đang phải oằn mình gánh chịu những vết thương sâu sắc từ lũ lụt sau bão. Chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng, 4 cơn bão liên tiếp đã trút xuống những trận mưa cực lớn, gây lũ vượt lịch sử, nhấn chìm nhà cửa, đồng ruộng, xói mòn hoa màu. Những hình ảnh ấy chắc hẳn đều khiến chúng ta cảm thấy xót xa, đau lòng...

Ông Ziad Nabulsi, Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, chia sẻ hết cơn bão này đến cơn bão khác, đầu tiên là Bualoi, sau đó là Matmo. Nhà cửa bị phá hủy, trường học và trung tâm y tế bị hư hại, và sinh kế bị mất…

Trang bị cho các bạn trẻ về kỹ năng phòng chống thiên tai, bão và lũ lụt

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, trước tình hình thiên tai gây nhiều thiệt ngại về người và tài sản, bên cạnh sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tinh thần vượt khó của cộng đồng, nước ta còn đón nhận những nghĩa cử cao đẹp từ bạn bè quốc tế, từ những chuyến hàng cứu trợ kịp thời từ Nhật Bản, Úc, và nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế khác.

"Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - những thầy, cô giáo tương lai chính là cầu nối giữa giảng đường và cộng đồng, truyền tải kiến thức, kỹ năng về phòng, chống thiên tai cho thế hệ tương lai của đất nước" - ông Hiệp nhấn mạnh.



Giữa sự tàn phá khốc liệt bởi thiên tai, ông Ziad Nabulsi gửi gắm nếu mỗi giáo viên giúp mọi trẻ em học cách giữ an toàn trong bão, lụt hoặc nắng nóng, chúng ta sẽ xây dựng một thế hệ không chỉ có thông tin mà còn kiên cường.

PGS-TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu ngày càng được nâng cao hơn nữa.