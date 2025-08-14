Thời tiết TP HCM hôm nay, 14-8: Có nắng oi nóng, mưa về chiều tối

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (14-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có nắng nóng gián đoạn, mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.
Theo đó, trong hôm nay, độ ẩm trung bình dao động khoảng 75-90%, khá oi bức vào trưa; có gió nhẹ, khoảng 10-15 km/giờ; xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%.
Người dân cần lưu ý: Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với dự báo có mưa dông vào buổi chiều và tối, nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ này. Trời nắng vào ban ngày, cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.
Thời tiết trên biển
Vùng biển từ Khánh Hoà đến TP PHCM có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2 - 3 m
Ngoài ra, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2 - 3 m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.
