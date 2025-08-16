Thời tiết TP HCM hôm nay, 16-8: Chiều và tối dự báo mưa dông, có việc cần thiết hãy ra đường

Hôm nay (16-8), thời tiết TP HCM và Nam Bộ được dự báo chung nhiều mây, có nắng gián đoạn có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Đài Khí tượng Thủy văn cũng dự báo độ ẩm hôm nay trung bình dao động khoảng 75-90%, có gió nhẹ, khoảng 10-15 km/giờ. Trong khi đó, khả năng mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%.
Người dân cần lưu ý: trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ này. Trời có nắng gián đoạn vào ban ngày, cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.
Thời tiết trên biển
Vùng biển từ Khánh Hoà đến TP HCM cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-3,5 m.
Ngoài ra, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5 m.
Bình luận (0)