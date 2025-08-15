Thời tiết TP HCM hôm nay, 15-8: Mưa nhiều về chiều

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hôm nay (15-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, ngày có nắng nhẹ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM có mưa nhiều về chiều

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cũng phân tích hôm nay, độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75-90%; có gió nhẹ, khoảng 10-15 km/giờ; xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%.

Người dân cần lưu ý trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ về chiều. Trời nắng nhẹ vào ban ngày, cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.

Thời tiết trên biển

Hôm nay, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3 m.

Ngoài ra, vùng biển từ Khánh Hoà đến TP TP HCM gió Tây Nam hoạt động cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7- 8. Biển động. và sống biển cao 1,5-3 m.