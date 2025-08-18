Thời tiết TP HCM hôm nay, 18-8: Mưa dông về chiều tối và đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hôm nay (18-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, ngày có nắng gián đoạn có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM sẽ khả năng có mưa về chiều tối khá cao

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cũng phân tích độ ẩm trung bình hôm nay dao động khoảng 75-90% với gió nhẹ, khoảng 10-15 km/giờ.

Trong khi đó, xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ về chiều tối. Những cơn dông bất chợt có thể làm gián đoạn hoạt động ngoài trời, gây khó khăn khi di chuyển và tiềm ẩn nguy cơ sét đánh. Hãy giữ thiết bị điện tử khô ráo... hạn chế ra đường khi mưa lớn.



Thời tiết trên biển

Do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7- 8; độ cao sóng 1.5-3.5 m.

Ngoài ra, vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây đến Tây Nam cấp 3-4; độ cao sóng 0.5-1.5 m.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.