Thời sự

Thời tiết TP HCM hôm nay, 17-8: Cần đề phòng mưa dông bất chợt

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo, hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa, người dân cần đề phòng những cơn dông trong mưa bất chợt, hạn chế ra đường khi mưa lớn.

Hôm nay (17-8), Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Về trưa, chiều có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to trên khu vực Miền Đông; Miền Tây có mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Nhiệt độ phổ biến từ 25 độ C - 34 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 17-8: Cần đề phòng mưa dông bất chợt- Ảnh 1.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa dông

Thep đó, độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75-90%, có gió nhẹ khoảng 10-15 km/ giờ và xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%.

Người dân cần lưu ý: Những cơn dông trong mưa bất chợt có thể làm gián đoạn hoạt động ngoài trời, gây khó khăn khi di chuyển và tiềm ẩn nguy cơ sét đánh. Hãy chuẩn bị áo mưa, giữ thiết bị điện tử khô ráo... hạn chế ra đường khi mưa lớn.

Thời tiết trên biển

Do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, thời tiết trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 1.5- 3.5 m. Ngoài ra, vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió Tây Nam cấp 4-5; độ cao sóng 1-2 m.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

TP HCM: Trời tối sầm kèm mưa lớn, gió mạnh

TP HCM: Trời tối sầm kèm mưa lớn, gió mạnh

(NLĐO) - Hôm nay (16-8), trời TP HCM ít nắng, mưa xuất hiện rải rác vào buổi sáng. Đến khoảng hơn 12 giờ, trời tối sầm, mưa to cũng trút xuống nhiều hơn.

Đại tướng Phan Văn Giang động viên lực lượng diễu binh, diễu hành trong cơn mưa tầm tã

(NLĐO)- Trong cơn mưa tầm tã tại buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành sáng 16-8, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, động viên cán bộ, chiến sĩ.

VIDEO: Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ hợp luyện diễu binh, diễu hành dưới trời mưa tầm tã

(NLĐO)- Mặc dù trời mưa rất to, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành vẫn thể hiện tinh thần kỷ luật cao, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ A80.

