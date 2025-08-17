Thời tiết TP HCM hôm nay, 17-8: Cần đề phòng mưa dông bất chợt

Hôm nay (17-8), Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Về trưa, chiều có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to trên khu vực Miền Đông; Miền Tây có mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Nhiệt độ phổ biến từ 25 độ C - 34 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa dông

Thep đó, độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75-90%, có gió nhẹ khoảng 10-15 km/ giờ và xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%.

Người dân cần lưu ý: Những cơn dông trong mưa bất chợt có thể làm gián đoạn hoạt động ngoài trời, gây khó khăn khi di chuyển và tiềm ẩn nguy cơ sét đánh. Hãy chuẩn bị áo mưa, giữ thiết bị điện tử khô ráo... hạn chế ra đường khi mưa lớn.

Thời tiết trên biển

Do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, thời tiết trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 1.5- 3.5 m. Ngoài ra, vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc có gió Tây Nam cấp 4-5; độ cao sóng 1-2 m.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.