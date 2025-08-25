Thời tiết TP HCM hôm nay, 25-8: Có nơi mưa to đến rất to

Hôm nay (25-8), Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM có nơi mưa to đến rất to

Do hôm nay khả năng mưa trên khu vực rất cao, do đó, khi ra đường người dân cần mang theo ô (dù) hoặc áo mưa; cẩn thận khi di chuyển trên đường, đặc biệt vào buổi chiều, vì có thể có mưa lớn và đường trơn trượt. Đề phòng trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; riêng vùng biển Lâm Đồng cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, độ cao sóng 2-4 m.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6-7, độ cao sóng 1.5-2.5 m.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.