Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, hôm nay (27-9), thời tiết TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Ngày có lúc giảm mây, hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM duy trì mưa dông

Hôm nay, cả TP HCM và khu vực Nam Bộ đều chịu ảnh hưởng bởi tình hình mưa dông, đặc biệt là vào chiều và tối. Đây là diễn biến thời tiết thường thấy trong mùa mưa ở khu vực, không phải do ảnh hưởng trực tiếp từ bão Bualoi - bão số 10.

Người dân cần lưu ý mang theo áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là vào buổi chiều. Đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm dông như sấm sét, gió giật mạnh và khả năng ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp do mưa lớn.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, riêng vùng biển Lâm Đồng cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 2-4 m, biển động.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sóng 1-2 m, biển có lúc động nhẹ.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.