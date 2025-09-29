Thời tiết TP HCM hôm nay, 29-9: Tiếp tục mưa dông

Hôm nay (29-9), Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Ngày có lúc giảm mây, hửng nắng.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.
Khu vực tiếp tục mưa dông là do hoạt động của gió mùa Tây Nam đang tiếp tục đẩy hơi ẩm từ biển vào đất liền, kết hợp với sự phát triển của các đám mây đối lưu nhiệt mạnh vào cuối ngày.
Theo đó, khả năng mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều và tối, với xác suất mưa dao động từ 60-80%. Các cơn mưa có thể xuất hiện đột ngột, có lúc đạt cường độ vừa đến to trong thời gian ngắn. Các cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh, và có thể cả lốc xoáy nhỏ cục bộ.
Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét.
Thời tiết trên biển
Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6-7, riêng vùng biển Lâm Đồng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 2-3.5 m, biển động nhẹ đến động.
Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sóng 1-2 m, biển có lúc động nhẹ.
Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
