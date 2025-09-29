Bão số 10 Bualoi quần thảo dữ dội: 8 người mắc kẹt trong 2 ngôi nhà sập

Sáng 29-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã giải cứu 8 người dân bị mắc kẹt vì nhà bị tốc mái, sập do bão số 10 Bualoi gây ra.

Nhiều nhà dân ở TP Vinh (cũ), Nghệ An bị tốc mái trong bão số 10 Bualoi. Ảnh: Đức Ngọc

Trước đó, khoảng 2 giờ 55 phút ngày 29-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo xảy ra sự cố có người mắc kẹt trong nhà tại số 159, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1, xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Tại hiện trường, căn nhà cấp 4 bị tốc mái, các thanh xà gồ rơi xuống khiến 4 người bị mắc kẹt, trong đó có 1 người bị thương.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cắt, dỡ, di chuyển vật cản, tiếp cận cứu nạn nhân.

Đến khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, 4 nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn; 1 nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp đó, khoảng hơn 4 giờ cùng ngày 29-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục nhận được tin báo xảy ra sự cố có người mắc kẹt tại Cổng số 3, Công ty WHA, đường N5, xã Trung Lộc. Đơn vị đã huy động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 8, xuất 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Do gió lớn, mái tôn và các cấu kiện công trình bị tốc, sập đổ, khiến 4 người bị mắc kẹt trong nhà cấp 4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn.

Đến gần 5 giờ cùng ngày, 4 nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn. Hiện các nạn nhân đã được đưa về tại Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 8 để ổn định sức khỏe, tiếp tục được chăm sóc.

Tại tỉnh Nghệ An, bão số 10 đổ bộ đã gây ra nhiều thiệt hại ở các địa phương. Hàng loạt nhà dân bị tốc mái, sập, hư hỏng, nhiều cây xanh bị gãy đổ. Hiện, các lực lượng chức năng đang khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả.