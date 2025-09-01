HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thời tiết TP HCM hôm nay, 1-9: Duy trì hình thái, mưa về chiều tối

ÁI MY

(NLĐO) - Hôm nay, thời tiết TP HCM duy trì hình thái đặc trưng của mùa mưa, tiếp tục được dự báo có mưa dông về chiều tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay, 1-9, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 1-9: Duy trì hình thái, mưa về chiều tối- Ảnh 1.

Thời tiết TP HCM hôm nay tiếp tục có mưa dông về chiều tối

Theo phân tích của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay, khu vực có độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 75-90%; gió nhẹ, khoảng 10-15 km/giờ và khả năng mưa vào buổi chiều khoảng 50-70%.

Do đó, khi ra đường người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa; có kế hoạch di chuyển phù hợp; hạn chế di chuyển, tránh xa các thiết bị điện khi trời mưa lớn, sấm chớp, gió giật mạnh; không trú mưa dưới cây xanh hay trụ điện...

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao 1-2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo đợt mưa lớn trên khu vực

Lượng mưa 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 30-8 đến 19 giờ ngày 31-8) như sau:

Khu vực TP HCM có mưa rào nhiều nơi, chủ yếu mưa nhỏ: Thủ Đức 18.4 mm, Lê Minh Xuân 16.2 mm, Thanh An 13.6mm, Phước Vĩnh 11.2 mm,...

Khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to: Đoàn Kết (Lâm Đồng) 90 mm, Thống Nhất (Đồng Nai) 71.2 mm, Thạnh Mỹ (Lâm Đồng) 51 mm, Khánh Hưng (Cà Mau) 49 mm, Sa Rài (Đồng Tháp) 48.2 mm, Bạc Liêu 33.4 mm,...

Trong hôm nay, các khu vực sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và tổng lượng mưa được dự báo phổ biến ở TP HCM từ 60-100 mm, có nơi trên 100 mm; ở Nam Bộ từ 60-120 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngày 2-9, các khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến ở TP HCM từ 100-150 mm, có nơi trên 150 mm; ở Nam Bộ từ 100-200 mm, có nơi trên 200 mm.

Đến ngày 3-9, mưa vừa, mưa to có khả năng giảm.

Khuyến cáo: Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Dự báo thời tiết TP HCM Nam Bộ Mùa mưa dịp nghỉ lễ lễ quốc khánh
