Thời sự

Dự báo thời tiết TP HCM và Nam Bộ dịp Quốc khánh 2-9

ÁI MY

(NLĐO) - Hôm nay, thời tiết TP HCM được dự báo có những đợt mưa rào xen kẽ nắng; khả năng có mưa nhiều về chiều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay 2-9, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, nặng gián đoạn, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo phân tích của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ở TP HCM trong suốt cả ngày hôm nay, thời tiết sẽ có sự xen kẽ giữa nắng nhẹ và những đợt mưa rào; khả năng mưa rào sẽ tăng cao vào buổi sáng và chiều. Độ ẩm trong ngày khá cao, dao động từ 70% đến 97%; gió nhẹ đến trung bình, chủ yếu thổi theo hướng Tây Nam; ở mức vừa phải; chỉ số UV thấp đến trung bình.

Còn Nam Bộ, dự kiến sẽ có mưa nhiều hơn, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP HCM và Nam Bộ dịp Quốc khánh 2-9- Ảnh 1.

Thời tiết TP HCM dịp Quốc khánh, khả năng có mưa cao

Khuyến cao: Khi ra đường người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa; có kế hoạch di chuyển phù hợp; hạn chế di chuyển, tránh xa các thiết bị điện khi trời mưa lớn, sấm chớp, gió giật mạnh; không trú mưa dưới cây xanh hay trụ điện...

Thời tiết trên biển

Hiện nay, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong ngày và đêm nay, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Dự báo đợt mưa lớn trên khu vực

Trên các khu vực có mưa vừa, mưa to trong 24 giờ qua (từ 1 giờ ngày 1-9 đến 1 giờ ngày 2-9), lượng mưa như sau:

Khu vực TP HCM: Phước Vĩnh 51.0 mm, Bến Cát 15.6 mm, Bình Ba 14.0 mm, Bà Rịa 13.0 mm, An Phú 12.6 mm, Phạm Văn Cội 9.8 mm, Củ Chi 8 mm...

Khu vực Nam Bộ: Thanh Sơn 1- Đồng Nai 92 mm, U Minh - Cà Mau 80.2 mm, Kà Tum - Tây Ninh 60 mm, Vĩnh Hòa Hưng - An Giang 42.6 mm...

Theo dự báo, hôm nay, các khu vực sẽ tiếp tục duy trì thời tiết có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 3-9, mưa vừa, mưa to có khả năng giảm.

Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Dự báo thời tiết Quốc Khánh TP HCM Nam bộ Mùa mưa thời tiết lễ
