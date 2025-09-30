Thời tiết TP HCM hôm nay, 30-9: Duy trì hình thái thời tiết gây mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30-9, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo đó, các cơn mưa trên khu vực tiềm ẩn nguy cơ đi kèm sấm sét, gió giật mạnh, và có thể cả lốc xoáy nhỏ cục bộ.

Hôm nay, thời tiết TP HCM duy trì hình thái thời tiết gây mưa dông

Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét.

Nguyên nhân gây mưa dông trên khu vực do khu vực duy trì hình thái thời tiết gây mưa dông đạc trưng cao điểm mùa mưa, có hoạt động của gió mùa Tây Nam đang tiếp tục đẩy hơi ẩm từ biển vào đất liền, kết hợp với sự phát triển của các đám mây đối lưu nhiệt mạnh vào cuối ngày.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.