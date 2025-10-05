Thời tiết TP HCM hôm nay, 5-10: Tiếp tục có mưa về chiều và tối

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết hôm nay, 5-10, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, trời oi nóng, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Hôm nay, TP HCM tiếp tục mưa dông về chiều và tối

Tình trạng mưa dông này tiếp tục là do hoạt động của gió mùa Tây Nam đang đẩy hơi ẩm từ biển vào đất liền, kết hợp với sự phát triển mạnh của các đám mây đối lưu nhiệt vào cuối ngày.

Người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối; tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh, và nguy cơ lốc xoáy nhỏ.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sống từ 1-2 m, biển động nhẹ.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng 0.25-1.5 m, biển bình thường.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.