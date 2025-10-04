Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4-10, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh, đã chủ trì họp, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 11.

Đồn Biên phòng Trà Cổ tuyên truyền ngư dân và các phương tiện thủy nội địa phòng chống bão

Dự báo từ ngày 5 đến ngày 7-10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền khu vực Quảng Ninh kèm theo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, có nguy cơ gây đắm tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm; gió mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng con người; mưa lớn làm ngập úng cục bộ trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường…

Để ứng phó với bão số 11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn, văn bản chỉ đạo việc tăng cường, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, không được lơ là, chủ quan; chủ động ứng phó với tinh thần từ sớm, từ xa, phấn đấu "tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người" và giảm tối đa thiệt hại về tài sản…

Với tinh thần đó, đến nay các đơn vị quân đội trên địa bàn toàn tỉnh đã sẵn sàng huy động trên 4.000 người tham gia phòng, chống bão; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về vật tư, trang thiết bị, phương án thông tin liên lạc.

Các xã, phường, đặc khu đã huy động trên 13.000 người sẵn sàng cho công tác phòng, chống. Các tàu đánh bắt thủy hải sản đã được thông tin về bão, sẽ hoàn thành về nơi neo đậu trong ngày 4-10. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản tổ chức gia cố, tập trung đưa người lên bờ xong trước 12 giờ ngày 5-10.

Kết luận cuộc họp, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh chủ động đối phó, phòng, chống bão là biện pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại. Vì thế, các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Để ứng phó bão số 11 với tinh thần từ sớm, từ xa, cần phải triển khai ngay từ cấp cơ sở; cần xác định rõ trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị trong phòng ngừa, ứng phó bão số 11 theo phương châm "4 tại chỗ"; phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực 24/7.

Cùng với đó, cần tăng cường thông tin về diễn biến bão cho đông đảo nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh; công khai số điện thoại đường dây nóng của xã, phường, đặc khu để nhân dân biết, liên lạc khi cần hỗ trợ; tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời khi có tình huống xảy ra... Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Tiếp tục thực hiện rà soát lại số lượng tàu thuyền trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là tàu xa bờ), giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện hoạt động trên biển để thông tin về bão, có kế hoạch sản xuất phù hợp, chủ động đi ra khỏi vùng nguy hiểm do bão và đảm bảo an toàn về người và tài sản. Gia cố lồng bè khu nuôi trồng thủy sản và tổ chức đưa người tại các khu nuôi lên bờ và hoàn thành công việc này theo đúng kế hoạch.

Đồng thời, cần thực hiện kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở… để chủ động di dời, sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm đến nơi an toàn; tổ chức trực canh tại các ngầm tràn khi có lũ; tuyên truyền vận động nhân dân (đặc biệt là đối tượng học sinh) không ra sông, suối bơi lội, vớt củi, đánh cá… khi có lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa hoàn lưu sau bão, cảnh báo kịp thời đến tận tổ dân, khu phố và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, kiên quyết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân.