HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ninh chủ động phòng, chống bão số 11

Tr.Đức

(NLĐO)- Dự báo từ ngày 5 đến ngày 7-10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền khu vực Quảng Ninh

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4-10, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh, đã chủ trì họp, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 11.

Quảng Ninh chỉ đạo công tác phòng chống bão số 11 từ 5 đến 7 - 10 - Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Trà Cổ tuyên truyền ngư dân và các phương tiện thủy nội địa phòng chống bão

Dự báo từ ngày 5 đến ngày 7-10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền khu vực Quảng Ninh kèm theo mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, có nguy cơ gây đắm tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm; gió mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng con người; mưa lớn làm ngập úng cục bộ trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường…

Để ứng phó với bão số 11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn, văn bản chỉ đạo việc tăng cường, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, không được lơ là, chủ quan; chủ động ứng phó với tinh thần từ sớm, từ xa, phấn đấu "tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người" và giảm tối đa thiệt hại về tài sản…

Với tinh thần đó, đến nay các đơn vị quân đội trên địa bàn toàn tỉnh đã sẵn sàng huy động trên 4.000 người tham gia phòng, chống bão; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về vật tư, trang thiết bị, phương án thông tin liên lạc.

Các xã, phường, đặc khu đã huy động trên 13.000 người sẵn sàng cho công tác phòng, chống. Các tàu đánh bắt thủy hải sản đã được thông tin về bão, sẽ hoàn thành về nơi neo đậu trong ngày 4-10. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản tổ chức gia cố, tập trung đưa người lên bờ xong trước 12 giờ ngày 5-10.

Kết luận cuộc họp, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh chủ động đối phó, phòng, chống bão là biện pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại. Vì thế, các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Để ứng phó bão số 11 với tinh thần từ sớm, từ xa, cần phải triển khai ngay từ cấp cơ sở; cần xác định rõ trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị trong phòng ngừa, ứng phó bão số 11 theo phương châm "4 tại chỗ"; phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực 24/7.

Cùng với đó, cần tăng cường thông tin về diễn biến bão cho đông đảo nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh; công khai số điện thoại đường dây nóng của xã, phường, đặc khu để nhân dân biết, liên lạc khi cần hỗ trợ; tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời khi có tình huống xảy ra... Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Tiếp tục thực hiện rà soát lại số lượng tàu thuyền trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là tàu xa bờ), giữ liên lạc thường xuyên với các phương tiện hoạt động trên biển để thông tin về bão, có kế hoạch sản xuất phù hợp, chủ động đi ra khỏi vùng nguy hiểm do bão và đảm bảo an toàn về người và tài sản. Gia cố lồng bè khu nuôi trồng thủy sản và tổ chức đưa người tại các khu nuôi lên bờ và hoàn thành công việc này theo đúng kế hoạch.

Đồng thời, cần thực hiện kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở… để chủ động di dời, sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm đến nơi an toàn; tổ chức trực canh tại các ngầm tràn khi có lũ; tuyên truyền vận động nhân dân (đặc biệt là đối tượng học sinh) không ra sông, suối bơi lội, vớt củi, đánh cá… khi có lũ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa hoàn lưu sau bão, cảnh báo kịp thời đến tận tổ dân, khu phố và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, kiên quyết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Tin liên quan

Bão số 11 Matmo có thể giật tới cấp 16, gây mưa rất to

Bão số 11 Matmo có thể giật tới cấp 16, gây mưa rất to

(NLĐO) - Vào Biển Đông, bão số 11 Matmo tiếp tục mạnh lên cấp 11, giật cấp 14, dự báo khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình bắt đầu có gió mạnh từ đêm 5-10.

Khẩn trương ứng phó bão số 11

Bộ Chính trị yêu cầu Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ các địa phương, trước mắt tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

Bão số 11 Matmo hết sức nguy hiểm, "thiên tai chồng thiên tai"

(NLĐO) - Bão số 11 Matmo hết sức nguy hiểm, "thiên tai chồng thiên tai". Các địa phương cần nhận thức rõ tính chất đặc biệt phức tạp của tình hình để ứng phó.

nguy cơ sạt lở Quảng Ninh Vịnh Bắc Bộ bão số 11
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo