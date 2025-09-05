Thời tiết TP HCM ngày 5-9: Có nắng và mưa dông gián đoạn

Hôm nay (5-9), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích, ban ngày, khu vực vẫn có nắng, nhiệt độ cảm giác thực tế (RealFeel®) vào ban ngày có thể lên đến 36 độ C, khá oi bức; độ ẩm cũng ở mức khá cao.
Theo đó, khả năng mưa vào ban ngày là 75%, ban đêm là 20%. Người dân nên luôn mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài; cẩn thận khi di chuyển trên đường, nhất là vào thời điểm có mưa lớn và giông bão vì đường có thể trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và có nguy cơ ngập úng cục bộ; tránh trú mưa dưới gốc cây to, cột điện hoặc những nơi trống trải khi có dông, sét.
Thời tiết trên biển
Ngày và đêm hôm nay, vùng biển từ TP Huế đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
