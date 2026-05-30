Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đồng Nai

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông báo 69-TB/VPTW kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Theo đó, đối với các kiến nghị, đề xuất của Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TP Đồng Nai khẩn trương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035 theo kết luận của Bộ Chính trị tại Công văn 1184-CV/VPTW, ngày 23-3-2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, làm cơ sở định hướng dài hạn cho thành phố trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: Báo và Đài PTTH Đồng Nai

Đồng thời đồng ý chủ trương xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đồng Nai, giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết, trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo lập Quy hoạch tổng thể thành phố theo hướng tích hợp, đồng bộ với quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng; bảo đảm tầm nhìn dài hạn, tính khả thi, tạo nền tảng vững chắc cho một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, bền vững.

Các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của TP Đồng Nai về: Bố trí nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến đường sắt đô thị và hạ tầng giao thông kết nối Sân bay Long Thành, kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Đồng Nai; quản lý phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới TP Đồng Nai; rà soát, điều chỉnh hợp lý các khu vực quy hoạch bô-xít để vừa tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả trong từng giai đoạn, vừa bảo đảm yêu cầu pháp lý, môi trường, quốc phòng - an ninh và lợi ích lâu dài của quốc gia.

Ngoài ra, đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Đồng Nai bảo đảm đúng quy định pháp luật, hiệu quả, xứng đáng với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhà ga sân bay Long Thành

Thông báo số 69 cũng nêu rõ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai trong thời gian tới. Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai cần đổi mới tư duy quản trị, phát triển thành phố mới, phát huy tốt vai trò trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Khẩn trương triển khai nghị quyết bằng các hành động, sản phẩm và kết quả cụ thể, được lượng hóa bằng đề án, dự án, công trình, chỉ tiêu, tiến độ, trách nhiệm rõ ràng, gắn với hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội. Quan tâm xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất.

Dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước

Thứ hai, kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống. Phát triển dựa trên năng suất lao động, công nghệ có hàm lượng tri thức cao, năng lực đổi mới sáng tạo và sức lan tỏa đối với doanh nghiệp trong nước, thay vì dựa vào đất công nghiệp, số lượng dự án và lao động giá rẻ. Kết nối hệ thống công nghiệp hiện hữu, mạng lưới logistics, vị trí cửa ngõ và không gian đô thị mới của Long Thành thành hệ sinh thái phát triển hiện đại với công nghiệp công nghệ ao, dịch vụ hàng không, dịch vụ giá trị cao, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số, kinh tế xanh và nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ ba, lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển, hình thành hệ sinh thái đô thị sân bay, dịch vụ hàng không, thương mại, tài chính, hội nghị, triển lãm, đào tạo, y tế, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao. Khẩn trương xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị Sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận, phối hợp đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia...

Thứ tư, nâng tầm quy hoạch và siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên, đô thị. Quy hoạch của Đồng Nai phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, khả thi, đủ sức dẫn dắt phát triển, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, đầu cơ đất đai. Tổ chức quy hoạch lại không gian theo hướng đa trung tâm, lấy Biên Hòa, sân bay Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Đồng Xoài làm những trục động lực.

Thứ năm, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách phát triển. Đồng Nai phải hướng tới một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình, đáng sống.

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ bảy, tập trung bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.