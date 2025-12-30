HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Thông báo quan trọng của Công ty TNHH Panko Vina

Thanh Thảo

(NLĐO) - Sau khi đoàn liên ngành làm việc với doanh nghiệp thì công ty đã có thông báo chính thức trả lời những nội dung yêu cầu của người lao động

Ngày 30-12, Công ty TNHH Panko Vina (viết tắt là Công ty Panko Vina) đã có thông báo chính thức về việc công ty mẹ ở Hàn Quốc đồng ý thưởng tháng lương thứ 13 cho hơn 2.600 công nhân của nhà máy Panko Vina tại TPHCM. Thời gian chi trả được thông báo vào ngày 10-1-2026.

Như vậy, các yêu cầu của công nhân đã được doanh nghiệp đồng ý, trước khi nhà máy này chính thức ngừng hoạt động kể từ ngày 1-2-2026.

Trước đó, chiều 29-12, đoàn liên ngành của TPHCM, gồm: ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM; ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát, cùng các thành viên đoàn đã có buổi làm việc với đại diện Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Panko Vina.

Hai bên đã trao đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp, những vấn đề liên quan đến nguyện vọng của người lao động sau khi công ty ngừng hoạt động.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết sau khi Công ty Panko Vina thông báo về việc ngưng hoạt động vào ngày 23-12 thì ngày 24-12 đại diện Công đoàn cơ sở và người lao động đã gửi đến doanh nghiệp 6 kiến nghị.

Đến ngày 29-12, người lao động đã rút lại còn 3 kiến nghị, tập trung vào các nội dung như chế độ thai sản cho lao động nữ; chi trả lương tháng thứ 13 và trả lương cho công nhân từ ngày 1-1-2026 theo thang bảng lương mới.

Thông báo quan trọng của Công ty Panko Vina sáng nay - Ảnh 2.

Công ty Panko Vina

Sau khi đoàn liên ngành làm việc với doanh nghiệp thì các nội dung yêu cầu của người lao động đều được chấp thuận.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp cho biết nguyên nhân khiến đơn vị không thể tiếp tục sản xuất kinh doanh là do từ sau dịch COVID-19, đơn hàng của doanh nghiệp sụt giảm mạnh.

Trước đó, Ban Giám đốc Công ty đã đàm phán với các đối tác nhằm sang nhượng, chuyển giao toàn bộ nhà máy và công nhân cho một đơn vị nước ngoài khác. Tuy nhiên, đàm phán gặp trục trặc dẫn đến việc Ban Giám đốc Công ty đưa ra thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất tại nhà máy ở TPHCM, chỉ tập trung duy trì 1 nhà máy ở ngoài Đà Nẵng.

Theo thống kê, đến nay đã có khoảng 10 doanh nghiệp trên địa bàn nhận toàn bộ công nhân của Công ty Panko Vina đến làm việc. Trường Trung cấp Nghề nghiệp vụ Bình Dương cũng cho biết sẽ hỗ trợ 50% học phí học nghề cho công nhân công ty nếu có nhu cầu.

Tin liên quan

Công ty Panko Vina ngưng hoạt động: Chiều nay, đoàn liên ngành làm việc với doanh nghiệp

Công ty Panko Vina ngưng hoạt động: Chiều nay, đoàn liên ngành làm việc với doanh nghiệp

(NLĐO) - Hiện có nhiều doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động của Công ty Panko Vina. Một trường trung cấp nghề hỗ trợ 50% học phí học nghề cho người lao động

Công ty TNHH Panko Vina giải thể: Quyền lợi người lao động giải quyết ra sao?

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang vào cuộc để hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH Panko Vina.

2.000 công nhân bị ngừng việc do cháy công ty giày da ở Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO)- Vụ cháy tại Công ty Chang Chun Vina thiệt hại ước tính 100 tỉ đồng và 2.000 công nhân phải tạm ngừng việc.

người lao động công đoàn cơ sở ngừng hoạt động hoạt động sản xuất chi trả lương buổi làm việc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo