Thông báo quan trọng của Công ty TNHH Panko Vina

Ngày 30-12, Công ty TNHH Panko Vina (viết tắt là Công ty Panko Vina) đã có thông báo chính thức về việc công ty mẹ ở Hàn Quốc đồng ý thưởng tháng lương thứ 13 cho hơn 2.600 công nhân của nhà máy Panko Vina tại TPHCM. Thời gian chi trả được thông báo vào ngày 10-1-2026.

Như vậy, các yêu cầu của công nhân đã được doanh nghiệp đồng ý, trước khi nhà máy này chính thức ngừng hoạt động kể từ ngày 1-2-2026.

Trước đó, chiều 29-12, đoàn liên ngành của TPHCM, gồm: ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM; ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát, cùng các thành viên đoàn đã có buổi làm việc với đại diện Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Panko Vina.

Hai bên đã trao đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp, những vấn đề liên quan đến nguyện vọng của người lao động sau khi công ty ngừng hoạt động.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết sau khi Công ty Panko Vina thông báo về việc ngưng hoạt động vào ngày 23-12 thì ngày 24-12 đại diện Công đoàn cơ sở và người lao động đã gửi đến doanh nghiệp 6 kiến nghị.

Đến ngày 29-12, người lao động đã rút lại còn 3 kiến nghị, tập trung vào các nội dung như chế độ thai sản cho lao động nữ; chi trả lương tháng thứ 13 và trả lương cho công nhân từ ngày 1-1-2026 theo thang bảng lương mới.

Sau khi đoàn liên ngành làm việc với doanh nghiệp thì các nội dung yêu cầu của người lao động đều được chấp thuận.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp cho biết nguyên nhân khiến đơn vị không thể tiếp tục sản xuất kinh doanh là do từ sau dịch COVID-19, đơn hàng của doanh nghiệp sụt giảm mạnh.

Trước đó, Ban Giám đốc Công ty đã đàm phán với các đối tác nhằm sang nhượng, chuyển giao toàn bộ nhà máy và công nhân cho một đơn vị nước ngoài khác. Tuy nhiên, đàm phán gặp trục trặc dẫn đến việc Ban Giám đốc Công ty đưa ra thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất tại nhà máy ở TPHCM, chỉ tập trung duy trì 1 nhà máy ở ngoài Đà Nẵng.

Theo thống kê, đến nay đã có khoảng 10 doanh nghiệp trên địa bàn nhận toàn bộ công nhân của Công ty Panko Vina đến làm việc. Trường Trung cấp Nghề nghiệp vụ Bình Dương cũng cho biết sẽ hỗ trợ 50% học phí học nghề cho công nhân công ty nếu có nhu cầu.