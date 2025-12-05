Thông báo quan trọng của CSGT về lộ trình giao thông ở trung tâm TPHCM

Đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh giao thông một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố phục vụ Giải Marathon Quốc tế TPHCM lần 8 năm 2025 vào ngày 6 và 7-12.

Địa điểm xuất phát, về đích của Giải Marathon

Địa điểm xuất phát: Khu vực trước Thảo Cầm Viên trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm) và Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Hữu Cảnh), phường Sài Gòn.

Giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Từ 0 giờ ngày 6-12 đến 13 giờ ngày 7-12, tạm thời cấm tất cả phương tiện lưu thông trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm) và Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Hữu Cảnh) phục vụ giải chạy từ thời điểm thi công, tổ chức giải và thu dọn sau khi giải kết thúc.

Lưu ý với người dân đi tham quan Thảo Cầm Viên, hướng dẫn người dân di chuyển sang cổng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Hướng lộ trình thay thế: Để tránh đoạn Lê Duẩn thực hiện chương trình, người dân lưu thông bằng tuyến Nguyễn Thị Minh Khai ra Xô Viết Nghệ Tĩnh, hoặc Nguyễn Hữu Cảnh ra Tôn Đức Thắng.

Địa điểm đích đến: Khu vực Empire City, địa chỉ nhà mẫu EC, Khu 2B, phường An Khánh (gần cầu Ba Son).

Tuyến đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Cao Văn Lầu đến hầm vượt sông Sài Gòn):

Từ 3 giờ 15 đến khi vận động viên cự ly 42,195km đi qua hết ngày 7-12, tạm thời cấm các loại xe 2 bánh lưu thông trên làn xe gắn máy đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ Cao Văn Lầu đến Hầm vượt sông Sài Gòn để phục vụ giải chạy (chiều ven sông hướng từ quận 6 hướng về quận 1 cũ)

Lộ trình thay thế: Từ Võ Văn Kiệt khi lưu thông đến Cao Văn Lầu, xe gắn máy rẽ trái vào Cao Văn Lầu để vào Phạm Đình Hổ, tiếp tục các tuyến đường khác vào trung tâm thành phố.

Trên các cự ly thuộc lộ trình Giải Marathon:

Hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình chạy các cự ly.

Lộ trình lưu thông thay thế: Các loại xe lưu thông trên phần đường còn lại và theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.