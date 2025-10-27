Huế oằn mình trong lũ lớn, nhiều di tích ngập sâu

(NLĐO) - Lũ trên sông Hương đã vượt quá báo động 3 và đang tiếp tục lên. Nhiều di tích Huế nằm ven con sông này đang bị ngập lụt.
Đến 16 giờ hôm nay (27-10), con đường Lê Lợi (TP Huế) ở bờ Nam sông Hương dù cao ráo nhưng nước lũ đã bắt đầu tràn lên, Trường THPT Hai Bà Trưng nước đã vào sân. Trong khi đó ở bờ Bắc sông Hương, đường Lê Duẩn đã ngập sâu, những di tích như Nghinh Lương Đình, đường dẫn vào Đại nội Huế, khu vực cổng Ngọ Môn nước lũ cũng đã gây tác động.
