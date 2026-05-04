Thông tin mới nhất về chiếc xe tăng trục vớt tại bãi biển Quy Nhơn

Chiều 4-5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết chiếc xe tăng vừa được trục vớt tại bãi biển Quy Nhơn đã hư hỏng nghiêm trọng, khó có khả năng phục dựng để trưng bày.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều vũ khí trong quá trình trục vớt xác xe tăng

Theo cơ quan chức năng, sau hơn 50 năm bị vùi lấp dưới cát và nước biển, phương tiện này chỉ còn lại phần khung kim loại hoen gỉ, nhiều chi tiết bị ăn mòn hoàn toàn. Phần tháp pháo đã mất, thân xe xuống cấp nặng, khiến việc nhận diện chủng loại, phiên hiệu không đủ căn cứ xác định.

Chiếc xe có kích thước ước tính rộng khoảng 3m, cao 2,7m, dài gần 6m (không tính nòng pháo). Nhiều bộ phận chỉ còn lại khung sắt và bánh răng. Với hiện trạng này, cơ quan quân sự nhận định phương tiện khó có thể phục dựng hoặc đưa vào trưng bày, dự kiến sẽ được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Từ các dấu vết ban đầu, chiếc xe tăng được cho là thuộc một đơn vị của Sư đoàn 22, quân đội Việt Nam Cộng hòa, bị phá hủy trong quá trình rút lui ngày 31-3-1975 tại khu vực cảng quân sự Quy Nhơn. Tuy nhiên, nhận định này chưa thể kiểm chứng do thời điểm đó có nhiều đơn vị cùng hiện diện.

Trước đó, chiều 29-4, lực lượng chức năng đã tổ chức trục vớt chiếc xe khi thủy triều rút. Bên trong phương tiện chứa đầy cát, bùn và rác tích tụ lâu năm. Quá trình trục vớt, cơ quan chức năng thu giữ nhiều hiện vật quân sự như súng AR-15 bị gãy, rỉ sét; các loại đạn pháo 120mm, đạn 14,5mm, 12,7mm và đạn súng cá nhân, phần lớn đã hư hỏng.

Chiếc xe tăng sau khi trục vớt tại bãi biển Quy Nhơn.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện một số mẩu xương trong xe. Các di vật đã được bàn giao cho chính quyền địa phương Quy Nhơn xử lý theo quy định, số đạn dược sẽ được tiêu hủy để bảo đảm an toàn.

Trước đó, ngày 17-4, một người dân phát hiện vật thể nghi xe tăng nhô lên khỏi cát tại bãi biển Quy Nhơn, thu hút sự chú ý của dư luận.