Kinh tế

Thông tin mới về đàm phán thuế đối ứng với Mỹ

Thùy Linh

(NLĐO) - Đoàn đàm phán của Việt Nam thường xuyên trao đổi với phía Mỹ để sớm kết thúc quá trình đàm phán thuế đối ứng.

Chiều ngày 8-10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin thêm về quá trình đàm phán thuế đối ứng với Mỹ.

Thông tin mới về đàm phán thuế đối ứng với Mỹ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về quá trình đàm phán thuế đối ứng

Trước đó, rạng sáng ngày 1-8-2025, Nhà Trắng đã đăng Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ, hiệu lực 7 ngày sau thời điểm sắc lệnh được ký, tức ngày 7-8. Trong danh sách này có Việt Nam, với mức thuế đối ứng giảm từ 46% còn 20%.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đàm phán kỹ thuật với phía bạn về thuế đối ứng. 

Trong thời gian qua, hai bên đã đàm phán thường xuyên và liên tục, và đến nay, phía bạn cũng có đánh giá khá tích cực, cho thấy triển vọng là khả quan.

Về tiến độ trong thời gian tới, dự kiến trong tháng 10, Việt Nam sẽ có đoàn sang Mỹ. Ngoài ra, có thể trong tháng 11 sẽ tiếp tục sang làm việc để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là cố gắng hoàn thành sớm.

Tuy nhiên, hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết do Chính phủ Mỹ đóng cửa có thể ảnh hưởng đến tiến độ của một số nội dung đàm phán.

"Vì đàm phán là quá trình hai bên cùng phối hợp nên nếu phía bạn có vướng mắc, chúng ta cần kiên trì, chủ động duy trì liên hệ để giữ kết nối và kết quả tích cực đã đạt được" - Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.

Theo sát diễn biến chính sách thuế quan của Mỹ

Theo Bộ Công Thương, tính chung 9 tháng 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 348,74 tỉ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mục tiêu tăng trưởng 12% đặt ra cho cả năm. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta (đạt 112,8 tỉ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước).

Bộ Công Thương cho biết tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách thuế quan của Mỹ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên để trao đổi, làm rõ và xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ áp dụng các biện pháp bất lợi hơn đối với hàng hóa Việt Nam.

Ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, tài chính và Quản lý doanh nghiệp, thông tin nếu không có biến động bất thường, ngành Công Thương đang đi đúng hướng để đạt các mục tiêu đề ra trong năm 2025 và dự kiến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả năm có thể đạt mốc mới khoảng 900 tỉ USD.

Tin liên quan

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng bất chấp thuế đối ứng từ Mỹ

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng bất chấp thuế đối ứng từ Mỹ

(NLĐO) - Các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ chấp nhận giảm giá 5% để giữ thị trường Mỹ.

Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mỹ thông tin về thuế đối ứng, cảnh báo nguy cơ mới với thủy sản

(NLĐO) - Hiện nay, mức thuế đối ứng mà Mỹ áp với hàng hóa của Việt Nam là 20% và mức thuế chuyển tải là 40%.

Thuế đối ứng Mỹ và diễn biến "lạ" của ngành gỗ

(NLĐO) - Thuế đối ứng Mỹ được công bố khiến ngành gỗ Việt Nam trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư Trung Quốc

