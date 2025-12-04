Thông tin mới về phương án Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về tiến độ tham mưu phương án Trung tâm hành chính – chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng sau khi hợp nhất ba tỉnh cũ: Bình Thuận – Lâm Đồng – Đắk Nông.

Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, có tác động chiến lược đến tổ chức bộ máy và định hướng phát triển lâu dài của tỉnh mới.

Theo Sở Xây dựng, khối lượng công việc cần rà soát rất lớn, từ hệ thống quy hoạch hiện có, quỹ đất, hạ tầng liên vùng cho đến khả năng đầu tư – xây dựng tại từng vị trí tiềm năng.

Bản đồ hành chính hiện tại của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: UBND tỉnh Lâm Đồng

Việc lựa chọn được một phương án bảo đảm thuyết phục, tối ưu và mang lại hiệu quả tổng thể đòi hỏi phải khảo sát kỹ, phân tích đầy đủ và đánh giá khách quan.

Từ yêu cầu thực tế, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian trình đề xuất sang tháng 12-2025, thay vì trong tháng 11 như chỉ đạo trước đó.

Đồng thời, Sở xin chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ xây dựng phương án, bảo đảm tính khoa học, khách quan và phù hợp với đặc thù tỉnh mới sau sắp xếp.

Hồ sơ hoàn chỉnh sẽ được Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 12-2025.