Lâm Đồng sẽ hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước 15-1-2026

Ngày 3-12, tại xã D'ran, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có nhà ở bị hư hỏng, sập đổ do mưa lũ thời gian qua.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đại diện bộ ngành Trung ương và tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai.

Tham dự lễ có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và lãnh đạo Quân khu 7 cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương.

Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, các đợt thiên tai vừa qua, trên địa bàn có 23 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, cần phải làm lại nhà mới và 206 căn nhà bị hư hỏng cần phải sửa chữa. Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng đối với những nhà bị sập hoàn toàn; từ 20 đến 40 triệu đồng đối với những căn nhà bị hư hỏng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ hoàn thành xây nhà mới cho bà con bị sập hoàn toàn do mưa lũ trước ngày 15-1-2026; hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 20-12-2025; quyết tâm hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước thời hạn được giao.

Khu đất xây dựng lại nhà cho 4 hộ dân tại xã D'ran.

Tại buổi lễ khởi công, có 4 hộ dân tại thôn Quảng Lạc, xã D'ran sẽ được hỗ trợ xây nhà mới là các hộ: ông Trần Văn Phú, ông Nguyễn Văn Thơ, bà Lê Thị Thu Trang, ông Nguyễn Công Định.

Trước đó, vào đêm 2-12, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khởi công xây dựng 3 căn nhà tặng các hộ dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai. Đây là các công trình đầu tiên triển khai tại Lâm Đồng trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" do Bộ Công an phát động.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị tỉnh khẩn trương xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại; tiếp tục chỉ đạo khắc phục tổn thất trong nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân sớm khôi phục đời sống và hoạt động sản xuất bình thường.

Ông yêu cầu tỉnh Lâm Đồng quyết tâm với tinh thần nỗ lực hoàn thành "chiến dịch Quang Trung" sớm hơn thời hạn Thủ tướng giao. Các bộ ngành phối hợp, hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng sớm khắc phục các tuyến đường huyết mạch bị sạt lở; đảm bảo hoạt động y tế, giáo dục, nông nghiệp, xây dựng...