Thông tin mới về xây dựng tạm tại TP HCM

Văn phòng UBND TP HCM vừa phát đi thông báo kết luận chỉ đạo của UBND TP HCM Bùi Xuân Cường về dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy định về quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (giấy phép xây dựng tạm) trên địa bàn thành phố.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị dự họp, để rà soát, bổ sung hoàn chỉnh lại tờ trình và dự thảo quyết định.
Cụ thể, rà soát, làm rõ nội dung phân cấp hay ủy quyền; điều chỉnh lại tên gọi dự thảo quyết định.
Bổ sung số liệu cấp phép xây dựng của các địa phương trước và sau khi sáp nhập vào TP HCM, đánh giá quá trình triển khai thực hiện.
Sở Xây dựng căn cứ quy định pháp luật, rà soát bổ sung, hoàn chỉnh lại nội dung về quy mô và thời hạn tồn tại của công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, lưu ý quy mô cấp phép xây dựng có thời hạn đối với các công trình nhà ở riêng lẻ trong hẻm (liên quan lộ giới hẻm).
Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan cấp phép xây dựng đối việc theo dõi, quản lý giấy phép xây dựng có thời hạn đã cấp.
Bổ sung nội dung quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; phân cấp quản lý trật tự xây dựng.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp phép xây dựng có thời hạn và thời hạn tồn tại của công trình đã được cấp phép xây dựng có thời hạn.
Điều này giúp UBND phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp phép xây dựng công trình có thời hạn trên địa bàn thành phố.
Sở Xây dựng rà soát, bổ sung thêm các nội khác có liên quan theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị dự họp, để hoàn chỉnh lại nội dung tờ trình và dự thảo quyết định, trình UBND TP HCM trước ngày 20-11.
