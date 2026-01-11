Ngày 11-1, liên quan thông tin "xôn xao clip 2 người giằng co với CSGT" đăng trên Báo Người Lao Động, Công an TPHCM đã có thông tin.



Đội CSGT Bàn Cờ làm việc với những người liên quan

Theo đó, lúc 2 giờ 30 phút ngày 10-1, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT Công an TPHCM kiểm tra nồng độ cồn trên đường Đồng Đen, phường Bảy Hiền. Lúc này, tổ công tác phát hiện N.N.T, 25 tuổi, chạy xe máy chở N.H.V.T, 23 tuổi, có biểu hiện nghi vấn khi di chuyển tốc độ cao, không có gương chiếu hậu bên trái.

CSGT sử dụng mô tô đặc chủng tiến hành tiếp cận và dừng được phương tiện tại khu vực đường Trần Mai Ninh, phường Bảy Hiền.

Tại đây, tổ công tác yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình các giấy tờ liên quan và kiểm tra nồng độ cồn nhưng N.N.T không hợp tác. Lúc này, N.H.V.T - người ngồi sau xe liên tục giữ, lôi kéo cán bộ tổ công tác để N.N.T rời khỏi hiện trường. Trong lúc này, bộ đàm của đồng chí CSGT rơi xuống đường và bị N.H.V.T nhặt lên, ném đi. Sau đó, N.H.V.T liên tục có hành vi cản trở, dắt xe rời khỏi khu vực kiểm tra nhưng đã bị CSGT phát hiện và ngăn chặn.

Sau khi được CSGT giải thích, N.H.V.T đã hiểu và chấp hành yêu cầu làm việc với lực lượng chức năng, xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô (do ông L.T.N đứng tên là chủ sở hữu).

Hai thanh niên giằng co với CSGT.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.N.T với các lỗi: Không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn của người thi hành công vụ; xe không có gương chiếu hậu; điều khiển xe không có giấy phép lái xe. Đồng thời, Đội CSGT Bàn Cờ tiến hành củng cố hồ sơ xử l‎ý vi phạm và mời các đương sự có liên quan đến trụ sở cơ quan để giải quyết.

Chiều 10-1, N.N.T và N.H.V.T đã đến trụ sở Đội CSGT Bàn Cờ và xuất trình được căn cước công dân. Đơn vị này lập biên bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ông L.T.N là chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt với các hành vi: giao xe cho người không đủ điều kiện và tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong chứng nhận đăng ký xe.

Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Bảy Hiền để củng cố hồ sơ, tài liệu, xử lý theo quy định của pháp luật.