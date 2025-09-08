Thông tin mới vụ nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm gây xôn xao dư luận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Thông tin mới vụ nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm gây xôn xao dư luận

Tin, ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Vụ người đàn ông nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm gây xôn xao dư luận sẽ được TAND tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 19-9.

Chiều 8-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội - đơn vị nhận bào chữa miễn phí tại phiên tòa phúc thẩm, cho biết ngày 19-9-2025, vụ án "Gà lôi trắng" với bị cáo Thái Khắc Thành sẽ được TAND tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử phúc thẩm, sau khi Viện kiểm sát tỉnh đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm.

Cũng theo Luật sư Lê Hồng Hiển ngày 8-9-2025, ông cùng các Luật sư cộng sự đã trực tiếp có mặt tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng thân chủ để sao chụp hồ sơ vụ án và nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử. Đây cũng là dịp để Luật sư gặp gỡ, trao đổi với anh Thành ngay tại tòa.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin thời gian qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự, gây xôn xao dư luận. Ngoài ra, hình ảnh người vợ Thành bế con nhỏ, khóc trước giây phút anh này bị đưa lên xe thùng chuyên dụng sau phiên tòa khiến nhiều người thương cảm, xót xa.

Thông tin mới vụ nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Bị cáo Thái Khắc Thành được tại ngoại trở về trong niềm vui của gia đình

Liên quan đến vụ án trên, ngày 13-8, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày 13-8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cùng đại diện viện kiểm sát đã vào trại tạm giam trao quyết định kháng nghị và thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị cáo Thành.

Sau 4 tháng bị tạm giam, trưa 13-8, bị cáo Thái Khắc Thành đã được ra khỏi nơi giam trở về nhà ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trong niềm vui của gia đình và người thân.

Ngày 14-8, bị cáo Thái Khắc Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên.

Theo đơn kháng cáo, ông Thái Khắc Thành là người bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nay là Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên) truy tố về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Thành viết đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trên với lý do kết luận trong bản án Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Bị cáo Thành đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm lại vụ án theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Vụ nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm: Ông Thái Khắc Thành kháng cáo

Vụ nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm: Ông Thái Khắc Thành kháng cáo

(NLĐO) - Ông Thái Khắc Thành, người nuôi bán gà lôi trắng ở Nghệ An bị tòa sơ thẩm tuyên 6 năm tù đã gửi đơn kháng cáo bản án.

Người nuôi, bán 13 con gà lôi trắng nói không tin khi được thông báo tại ngoại

(NLĐO) - Anh Thái Khắc Thành cho biết gần trưa 13-8, khi cán bộ công an nói hôm nay có thể sẽ được tại ngoại trở về nhà, anh đã không tin.

VIDEO: Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng

(NLĐO) - Nơi người nông dân Thái Văn Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng là khu chuồng được dựng lên sơ sài ngay trước sân nhà.

tỉnh Hưng Yên trại tạm giam Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An gà lôi Thái Khắc Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo