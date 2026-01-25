Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 25-1: Xuyên đêm với metro số 2; cúc mâm xôi có rẻ khi "giải cứu"?

Vì sao quán ăn, quán cà phê trung tâm TPHCM đông nghẹt trước Tết?

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khu vực trung tâm TPHCM sôi động trở lại khi nhiều mặt bằng ẩm thực cũ vừa đóng cửa đã có thương hiệu mới thế chân với mức độ đầu tư cao hơn và hút được khách nhiều hơn. Vào giờ cao điểm, các quán ăn, cà phê ở đây đều đông nghẹt bất chấp mỗi suất ăn không hề rẻ.

Khu vực phố ẩm thực Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu sôi động về đêm. Ảnh: Ngọc Ánh

Nam sinh viên cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp

Trong lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, khi các sinh viên lần lượt bước lên bục nhận bằng, hội trường bỗng lặng đi trước một khoảnh khắc đặc biệt.

Phạm Trung Trí Dũng, sinh viên khoa Dược, cẩn thận dìu mẹ từ xe lăn, cõng mẹ trên lưng cùng lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Đó không chỉ là một khoảnh khắc xúc động, mà là sự khép lại của một chặng đường dài đi giữa bệnh viện và giảng đường.

Dũng cõng mẹ bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp

Xuyên đêm khoan địa chất làm metro số 2

Đơn vị thi công tuyến metro số 2 đã triển khai công tác khảo sát địa chất tại công trường ga Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Đây là một trong những hạng mục kỹ thuật quan trọng, làm cơ sở cho việc thiết kế và thi công nhà ga ngầm của tuyến metro số 2.

Dự kiến từ đầu tháng 3, dự án sẽ triển khai thi công tường vây và đào hố ga. Đây là hạng mục tạo "khung" bê tông cốt thép bao quanh nhà ga ngầm, đồng thời đào đất bên trong để hình thành không gian xây dựng ga. Ảnh: Chí Nguyên

Giá cúc mâm xôi Tết có rẻ khi nhiều nơi kêu "giải cứu"?

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những ngày gần đây, dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh (TPHCM), hàng trăm chậu cúc mâm xôi được tập kết để bán hỗ trợ các nhà vườn tại làng hoa Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) do hoa nở sớm, lệch thời điểm tiêu thụ Tết Nguyên đán. Nguyên nhân được xác định là do thời tiết diễn biến thất thường khiến hoa bung nở sớm hơn dự kiến.

