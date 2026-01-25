Học sinh, sinh viên mồ côi, khuyết tật nhận học bổng, quà Tết sớm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Học sinh, sinh viên mồ côi, khuyết tật nhận học bổng, quà Tết sớm

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Những phần học bổng, quà Tết sẽ tiếp thêm động lực cho các em học sinh, sinh viên khuyết tật, mồ côi tiếp tục đến trường

Ngày 25-1, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM tổ chức Lễ trao học bổng cho học sinh khuyết tật và mồ côi năm 2026. 

Đến tham dự lễ có bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. 

Học sinh, sinh viên mồ cô, khuyết tật nhận học bổng, quà Tết sớm - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao học bổng và động viên học sinh

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM tri ân những tấm lòng của các đơn vị, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ thực hiện tốt Chương trình trao học bổng, trao quà tết cho các em học sinh. 

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, những phần học bổng, quà tết sẽ tiếp thêm động lực cho các em đến trường. Qua đó, góp phần mở ra tương lai tươi sáng cho các em. 

TIN LIÊN QUAN

Tại chương trình, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM và các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao học bổng cho 400 em tại 44 xã, phường trên địa bàn thành phố. 

Trong đó, các em học sinh cấp Tiểu học nhận 1 triệu đồng/suất, học sinh THCS nhận 1,2 triệu đồng/suất, học sinh THPT nhận 1,5 triệu đồng/suất, sinh viên đại học - cao đẳng nhận 2 triệu đồng/suất.

Học sinh, sinh viên mồ cô, khuyết tật nhận học bổng, quà Tết sớm - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM Nguyễn Thị Bích Ngọc trao học bổng cho học sinh

Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM còn phối hợp đơn vị tài trợ trao 15 xe đạp cho các em học sinh. Cạnh đó, mỗi em cũng được nhận thêm một phần quà Tết và tiền lì xì 500.000 đồng. 

Học sinh, sinh viên mồ cô, khuyết tật nhận học bổng, quà Tết sớm - Ảnh 3.

Các đại biểu trao học bổng cho học sinh

Theo Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM, tổng trị giá học bổng, quà tặng trao trong chương trình là trên 800 triệu đồng.

Tin liên quan

Học bổng nhỏ nhưng giá trị tinh thần thì lớn lắm!

Học bổng nhỏ nhưng giá trị tinh thần thì lớn lắm!

(NLĐO) - Hầu hết các em học sinh, sinh viên nhận được sự chăm lo của Quỹ Học bổng Vừ A Dính đều có thành tích học tập, rèn luyện tốt trở lên

Cụ bà 79 tuổi đi bộ hơn 300 km để đóng góp học bổng cho học sinh, sinh viên

(NLĐO) - Tổng số tiền cộng đồng UpRace 2025 dành cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính là hơn 2,2 tỉ đồng

Báo Người Lao Động trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo ở vùng cao Quảng Trị

(NLĐO) - Những suất học bổng đã góp phần giúp học sinh vùng cao Quảng Trị vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập

TPHCM trẻ mồ côi học bổng Trần Thị Diệu Thúy sinh viên khuyết tật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo