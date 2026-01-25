Học sinh, sinh viên mồ côi, khuyết tật nhận học bổng, quà Tết sớm

Ngày 25-1, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM tổ chức Lễ trao học bổng cho học sinh khuyết tật và mồ côi năm 2026.

Đến tham dự lễ có bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao học bổng và động viên học sinh

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM tri ân những tấm lòng của các đơn vị, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ thực hiện tốt Chương trình trao học bổng, trao quà tết cho các em học sinh.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, những phần học bổng, quà tết sẽ tiếp thêm động lực cho các em đến trường. Qua đó, góp phần mở ra tương lai tươi sáng cho các em.

Tại chương trình, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM và các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao học bổng cho 400 em tại 44 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Trong đó, các em học sinh cấp Tiểu học nhận 1 triệu đồng/suất, học sinh THCS nhận 1,2 triệu đồng/suất, học sinh THPT nhận 1,5 triệu đồng/suất, sinh viên đại học - cao đẳng nhận 2 triệu đồng/suất.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM Nguyễn Thị Bích Ngọc trao học bổng cho học sinh

Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM còn phối hợp đơn vị tài trợ trao 15 xe đạp cho các em học sinh. Cạnh đó, mỗi em cũng được nhận thêm một phần quà Tết và tiền lì xì 500.000 đồng.

Các đại biểu trao học bổng cho học sinh

Theo Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM, tổng trị giá học bổng, quà tặng trao trong chương trình là trên 800 triệu đồng.