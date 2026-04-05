Thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 5-4

Phật giáo đề cao giữ vững kỷ cương trong nhiệm kỳ mới

Sáng 5-4, tại Việt Nam Quốc Tự diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 600 đại biểu. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đến dự đại hội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tặng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM

Lần đầu tiên nhiều bệnh viện đồng loạt khám bệnh miễn phí

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân, trong sáng cùng ngày, 58 bệnh viện trên địa bàn TPHCM cũng đã tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí cho người dân tại 61 phường, xã trên địa bàn, ưu tiên khu vực xa trung tâm, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở.

Bác sĩ khám bệnh cho người dân. Ảnh: Hải Yến

Hơn 135.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

Sáng 5-4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐHQG TPHCM tổ chức, chính thức diễn ra tại 55 điểm thi trên cả nước với hơn 135.000 thí sinh. Năm 2026 là năm thứ 9 ĐHQG TPHCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh trên cả nước.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM. Ảnh: VÂN NHI

Công an tìm nạn nhân của ông Trần Tấn Hoàng

Ngày 5-4, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC, nay đổi tên thành Trung Tín (trụ sở TPHCM). Trước đó, đầu năm 2025, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam Trần Tuấn Hoàng (SN 1982) về tội danh trên.

Công an TPHCM đang tìm nạn nhân của bị can Trần Tấn Hoàng

Đa dạng không gian trải nghiệm tại Lễ hội Tôn vinh cà phê - trà Việt

Lễ hội Tôn vinh cà phê - trà Việt 2026 diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-4 tại TTTM Gigamall, khu vực gian hàng thu hút đồng người dân và du khách.

