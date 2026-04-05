HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 5-4

Thiện An

(NLĐO) - Trong ngày 5-4, nhiều bệnh viện tại TPHCM đồng loạt khám bệnh miễn phí; hơn 135.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

Phật giáo đề cao giữ vững kỷ cương trong nhiệm kỳ mới

Sáng 5-4, tại Việt Nam Quốc Tự diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 600 đại biểu. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đến dự đại hội.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/phat-giao-tphcm-de-cao-giu-vung-ky-cuong-trong-nhiem-ky-moi-19626040512093909.htm

Thông tin nổi bật TPHCM - Ảnh 1.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tặng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM

Lần đầu tiên nhiều bệnh viện đồng loạt khám bệnh miễn phí

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân, trong sáng cùng ngày, 58 bệnh viện trên địa bàn TPHCM cũng đã tổ chức khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý chuyên khoa miễn phí cho người dân tại 61 phường, xã trên địa bàn, ưu tiên khu vực xa trung tâm, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/lan-dau-tien-tai-tphcm-nhieu-benh-vien-dong-loat-kham-benh-mien-phi-19626040513434479.htm

Thông tin nổi bật TPHCM - Ảnh 2.

Bác sĩ khám bệnh cho người dân. Ảnh: Hải Yến

Hơn 135.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM 

Sáng 5-4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐHQG TPHCM tổ chức, chính thức diễn ra tại 55 điểm thi trên cả nước với hơn 135.000 thí sinh. Năm 2026 là năm thứ 9 ĐHQG TPHCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh trên cả nước.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/hon-135000-thi-sinh-buoc-vao-ky-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dhqg-tphcm-196260405082545617.htm

Thông tin nổi bật TPHCM - Ảnh 3.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM. Ảnh: VÂN NHI

Công an tìm nạn nhân của ông Trần Tấn Hoàng

Ngày 5-4, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC, nay đổi tên thành Trung Tín (trụ sở TPHCM). Trước đó, đầu năm 2025, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam Trần Tuấn Hoàng (SN 1982) về tội danh trên.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-tim-nan-nhan-cua-ong-tran-tan-hoang-196260405151644668.htm

Thông tin nổi bật TPHCM - Ảnh 4.

Công an TPHCM đang tìm nạn nhân của bị can Trần Tấn Hoàng

Đa dạng không gian trải nghiệm tại Lễ hội Tôn vinh cà phê - trà Việt

Lễ hội Tôn vinh cà phê - trà Việt 2026 diễn ra trong 2 ngày 4 và 5-4 tại TTTM Gigamall, khu vực gian hàng thu hút đồng người dân và du khách. 

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/video-soi-noi-khong-gian-trai-nghiem-tai-le-hoi-ton-vinh-ca-phe-tra-viet-2026-196260405170421286.htm

Thông tin nổi bật TPHCM - Ảnh 5.

Du khách tham quan gian hàng cà phê

Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 2-4: Bí thư Thành ủy ôm đàn, hát tặng thanh niên; lập 4 đoàn khảo sát

(NLĐO)- Công đoàn đẩy mạnh chuyển đổi số, khởi tố người trộm thiên nga trắng ở Thảo Cầm Viên, xử phạt học sinh vi phạm... là những thông tin nổi bật ngày

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 1-4: Hội nghị Thành ủy bàn các nội dung lớn; Sở GD-ĐT chỉ đạo khẩn

(NLĐO) - Trong ngày 1-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 5; khai mạc triển lãm về 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam;...

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 31-3

(NLĐO)- Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định nhân sự, bắn pháo hoa dịp 30-4, công an khuyến cáo việc đi máy bay... là những thông tin nổi bật ngày 31-3

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo