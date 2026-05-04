Thông tin tiếp diễn vụ hóa đơn 18 triệu đồng, ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cơ quan chức năng ở Sầm Sơn đã đề nghị công an rà soát, xử lý các trang mạng thông tin sai lệch, bóp méo sự thật vụ hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng

Ngày 4-5, một lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan tới vụ việc mạng xã hội lan truyền hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, đến nay vụ việc đã được làm sáng tỏ, UBND phường đã đề nghị Công an phường báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát, xử lý các trang mạng thông tin sai sự thật.

Vụ hóa đơn 18 triệu đồng ở Sầm Sơn: Rà soát, xử lý các trang mạng thông tin sai lệch - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phường Sầm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc, làm sáng tỏ vụ việc bữa ăn gần 18 triệu đồng gây bão mạng

Theo đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có chỉ đạo UBND phường phối hợp Công an phường và các cơ quan vào cuộc làm rõ. Đồng thời, giao lực lượng công an làm đầu mối rà soát, xử lý các trang mạng, Facebook thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hưởng tới du lịch Sầm Sơn.

Công an phường Sầm Sơn cho biết việc lan truyền hình ảnh hóa đơn trên mạng xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn. Một số Fanpage mạng xã hội đã sử dụng "content bẩn" để phá hoại hình ảnh du lịch Sầm Sơn, gây hoang mang trong dư luận. Lượt tương tác trên mạng xã hội bóp méo sự thật, gây hiểu nhầm cho nhân dân và du khách về hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Hiện, Công an phường Sầm Sơn đã có báo cáo, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp rà soát các trang mạng, tài khoản trên Facebook để đấu tranh, xử lý khi có đủ căn cứ, yêu cầu các trang đính chính thông tin.

Trước đó, ngày 30-4, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ rầm rộ hình ảnh hóa đơn bữa ăn của một nhóm khách du lịch ở Hà Nội ăn tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) có giá gần 18 triệu đồng, trong đó có món ghẹ đỏ có giá hơn 12 triệu đồng cho 7 kg (1,7 triệu đồng/kg).

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, trong chiều cùng ngày 30-4, các lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc làm việc trực tiếp với các bên liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.

Vụ hóa đơn 18 triệu đồng ở Sầm Sơn: Rà soát, xử lý các trang mạng thông tin sai lệch - Ảnh 2.

Bill hóa đơn bữa ăn được các trang mạng "xào xáo" chia sẻ không đúng sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực tới du lịch Sầm Sơn

Cơ quan chức năng xác định hóa đơn trên là của một đoàn khách từ Hà Nội gồm 13 người lớn và 11 trẻ em ăn tối tại nhà hàng Chinh Thủy Palace (ở đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn). Nhà hàng có bảng niêm yết giá công khai và bán theo giá niêm yết, Đoàn khách thống nhất đặt ăn, không có ý kiến khiếu nại và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào buổi chiều ngày 1-5.

Người đăng tải bill thanh toán lên mạng xã hội cũng không hề có mục đích phản ánh việc bị "chặt chém".

Tuy nhiên, sau đó hóa đơn bữa ăn đã được các trang mạng xã hội tải về "xào xáo", thêm thắt nhiều thông tin không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng dẫn tới có nhiều bình luận tiêu cực, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí gây hoài nghi về tình trạng "chặt chém" du khách, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của Sầm Sơn.

