Đại lý vé số hé lộ việc người trúng đặc biệt được gia đình "hộ tống" đi đổi thưởng

Ngày 24-11, đại diện đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau cho biết trong tuần qua đã đổi thưởng nhiều tờ vé số trúng giải đặc biệt của 4 đài cho các khách hàng may mắn.

Những tờ vé số trúng giải độc đắc của một số công ty mà đại lý vé số Hổ đã đổi thưởng cho khách trong tuần qua

Cụ thể, đại lý vé số Hổ đã đổi thưởng các tờ vé số trúng giải đặc biệt của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang với dãy số 387298, phát hành ngày 22-11; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh với dãy số 983640, phát hành ngày 21-11; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng với dãy số 380451, phát hành ngày 19-11…

Từ tháng 5 cho đến nay, đại lý vé số Hổ đã đổi hàng chục tờ vé số trúng thưởng giải đặc biệt cho người dân tại Cà Mau, TP Cần Thơ, Tây Ninh… Thời gian gần đây, vé số trúng giải đặc biệt liên tục "nổ" tại miền Tây là do tỉ lệ tiêu thụ vé số ở nơi này rất cao.

Cũng theo đại lý vé số Hổ, đa phần khách hàng khi đi đổi thưởng thường có rất đông người thân đi theo để "hộ tống" nhằm đảm bảo an toàn trong qua trình nhận tiền tỉ.

Đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

"Tôi không chỉ vui khi thấy bà con miền Tây quê mình liên tục trúng vé số giải độc đắc mà còn hy vọng mọi người sẽ sử dụng số tiền tỉ để làm ăn và phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi bỏ vé số cho các đại lý nhỏ khắp các địa phương ở miền Tây và TP HCM với số tiền hàng tỉ đồng/ngày" – đại diện đại lý vé số Hổ thông tin thêm.












