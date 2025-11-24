Đại lý vé số hé lộ việc người trúng đặc biệt được gia đình "hộ tống" đi đổi thưởng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đại lý vé số hé lộ việc người trúng đặc biệt được gia đình "hộ tống" đi đổi thưởng

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Khách hàng khi đi đổi vé số trúng giải đặc biệt thường được rất đông người thân "hộ tống" để đảm bảo an toàn

Ngày 24-11, đại diện đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau cho biết trong tuần qua đã đổi thưởng nhiều tờ vé số trúng giải đặc biệt của 4 đài cho các khách hàng may mắn.

- Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng giải độc đắc của một số công ty mà đại lý vé số Hổ đã đổi thưởng cho khách trong tuần qua

Cụ thể, đại lý vé số Hổ đã đổi thưởng các tờ vé số trúng giải đặc biệt của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang với dãy số 387298, phát hành ngày 22-11; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh với dãy số 983640, phát hành ngày 21-11; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng với dãy số 380451, phát hành ngày 19-11…

Từ tháng 5 cho đến nay, đại lý vé số Hổ đã đổi hàng chục tờ vé số trúng thưởng giải đặc biệt cho người dân tại Cà Mau, TP Cần Thơ, Tây Ninh… Thời gian gần đây, vé số trúng giải đặc biệt liên tục "nổ" tại miền Tây là do tỉ lệ tiêu thụ vé số ở nơi này rất cao.

Cũng theo đại lý vé số Hổ, đa phần khách hàng khi đi đổi thưởng thường có rất đông người thân đi theo để "hộ tống" nhằm đảm bảo an toàn trong qua trình nhận tiền tỉ.

Đại lý vé số hé lộ việc người trúng đặc biệt được gia đình "hộ tống" đi đổi thưởng - Ảnh 1.

Đại lý vé số Hổ ở tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

"Tôi không chỉ vui khi thấy bà con miền Tây quê mình liên tục trúng vé số giải độc đắc mà còn hy vọng mọi người sẽ sử dụng số tiền tỉ để làm ăn và phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi bỏ vé số cho các đại lý nhỏ khắp các địa phương ở miền Tây và TP HCM với số tiền hàng tỉ đồng/ngày" – đại diện đại lý vé số Hổ thông tin thêm.




Tin liên quan

Hé lộ bất ngờ từ người sở hữu "vua cua" Cà Mau

(NLĐO) – "Vua cua" Cà Mau được mua từ một hộ nuôi tôm ven biển của tỉnh này trước thời điểm kết thúc nhận cua dự thi vài giờ

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau làm việc với AFD về dự án hơn 31 triệu Euro

(NLĐO) - Cà Mau sẽ đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng cho các gói thầu thuộc dự án của AFD

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

(NLĐO) - Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

vé số TP HCM Tây Ninh Cà Mau giải đặc biệt TP Cần Thơ miền tây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo