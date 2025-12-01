HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sự trùng hợp kỳ lạ của giải độc đắc vé số Bình Thuận gây sốt mạng xã hội

Thu Tâm

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam ghi nhận sự trùng hợp kỳ lạ của giải đặc biệt vé số Bình Thuận trúng tại một tỉnh ở miền Tây

Từ ngày 30-11 đến sáng 1-12, sau khi anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ thông tin về giải đặc biệt của xổ số miền Nam, trên mạng xã hội "dậy sóng" bởi sự trùng hợp kỳ lạ.

Xổ số miền Nam: Sự trùng hợp độc đắc vé số Bình Thuận gây sốt Mạng xã hội - Ảnh 1.

Anh Phú và 13 tờ vé số Bình Thuận trúng độc đắc ngày 28-11-2024. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Xổ số miền Nam: Sự trùng hợp độc đắc vé số Bình Thuận gây sốt Mạng xã hội - Ảnh 2.

11 vé trúng độc đắc của vé số Bình Thuận mở thưởng ngày 27-11-2025 được anh Phú chia sẻ. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vào ngày 28-12-2024, vé số Bình Thuận của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng cùng ngày có giải đặc biệt (dãy số 838992) trúng tại tỉnh Trà Vĩnh (cũ). Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng 13 vé đặc biệt là đại lý vé số Phú Vinh ở phường 3, tỉnh Trà Vinh.

Đến ngày 27-11 vừa qua, giải đặc biệt (dãy số 310717) của vé số Bình Thuận lại tiếp tục "nổ" tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng 11 vé đặc biệt cũng là đại lý vé số Phú Vinh.

Khi anh Phú chia sẻ trên trang facebook của đại lý rằng "hoa hậu Bình Thuận năm rồi và năm nay sao trùng hợp vậy ta", lập tức nhiều đại lý vé số và khách hàng liên tục vào bình luận rất rôm rả. Trong đó, rất nhiều người vào "xin vía trúng đặc biệt".

Theo giới kinh doanh vé số, giải đặc biệt của một đài trúng tại một địa phương sau đúng một năm là chuyện hiếm gặp.

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TPHCM, vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Cách nhận thưởng giải đặc biệt 18 tỉ đồng của nam khách hàng ở TPHCM

Xổ số miền Nam: Cách nhận thưởng giải đặc biệt 18 tỉ đồng của nam khách hàng ở TPHCM

(NLĐO) – Kết quả xổ số miền Nam đã xác định một nam khách hàng ở TPHCM trúng giải đặc biệt vé số Trà Vinh

Xổ số miền Nam: Lộ diện những người trúng giải đặc biệt 3 đài

(NLĐO) – Giải đặc biệt của vé số Đồng Nai, An Giang và Bình Thuận đã tìm ra những người trúng thưởng

Xổ số miền Nam: Thêm 1 đại lý thông báo tìm người trúng đặc biệt 28 tỉ đồng

(NLĐO) – Phát hiện đại lý mình bán trúng đặc biệt xổ số miền Nam, 1 đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai đã viết thông báo tìm chủ nhân may mắn

