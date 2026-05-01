HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông xe cầu vượt N3 nút giao An Phú

Ngọc Quý

(NLĐO) - Đúng 11 giờ ngày 1-5, cầu vượt N3 nút giao An Phú chính thức thông xe, giúp ô tô rẽ trái trực tiếp, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông TP HCM.

Đúng 11 giờ ngày 1-5, cầu vượt N3 tại nút giao An Phú (TPHCM) được đưa vào khai thác, mở hướng rẽ trái trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang Đồng Văn Cống, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông.

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết công trình được thiết kế tách riêng dòng xe rẽ trái, giúp phương tiện, nhất là xe container, lưu thông liên tục mà không phải dừng chờ tín hiệu đèn như trước. Nhờ đó, tình trạng xung đột và ùn ứ tại nút giao vốn đông đúc này được kỳ vọng cải thiện đáng kể.

Thông xe cầu vượt N3, nút giao An Phú - CLIP: BAN GIAO THÔNG

Cầu vượt N3 dài gần 500 m, rộng 9 m, gồm 2 làn xe một chiều, thuộc gói thầu xây lắp số 10 với tổng vốn khoảng 236 tỉ đồng. Tuyến cầu kết nối trực tiếp với cầu Giồng Ông Tố mới, tạo hành lang di chuyển thuận lợi từ đại lộ Mai Chí Thọ về cảng Cát Lái.

Từ nay, phương tiện từ hướng Võ Nguyên Giáp theo đại lộ Mai Chí Thọ có thể rẽ trái thẳng sang Đồng Văn Cống để vào cảng Cát Lái mà không còn phải chờ đợi, giảm đáng kể thời gian di chuyển và áp lực giao thông tại khu vực.

Cầu vượt N3 là hạng mục thứ tư được hoàn thành trong tổng thể dự án nút giao An Phú, sau hầm chui HC1-01, cầu vượt N2 và hầm chui HC1-02 đã lần lượt đưa vào sử dụng trước đó. Việc từng bước khép kín các hạng mục đang giúp hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông phía Đông TPHCM, đặc biệt trên trục kết nối cảng Cát Lái và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

TPHCM An Phú nút giao An Phú Cầu vượt N3 Thông xe cầu vượt N3
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo