Thông xe cầu vượt N3 tại nút giao An Phú: Xe cộ đi lại thế nào?

Từ 11 giờ ngày 1-5, cầu vượt N3 thuộc nút giao An Phú (TPHCM) chính thức đưa vào khai thác, cho phép ô tô rẽ trái trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang Đồng Văn Cống, góp phần giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ phía Đông.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, những khâu hoàn thiện cuối cùng đang được đẩy nhanh để kịp thông xe đúng kế hoạch. Tại công trường, công nhân tất bật thi công sơn vạch kẻ đường, lắp đặt biển báo, hệ thống chiếu sáng… nhằm bảo đảm an toàn khai thác ngay khi đưa vào sử dụng.

Cầu vượt N3 được thiết kế phục vụ dòng xe rẽ trái từ đại lộ Mai Chí Thọ đi đường Đồng Văn Cống. Khi vận hành, các phương tiện, đặc biệt là xe container, có thể di chuyển liên tục theo hướng này mà không phải dừng chờ đèn tín hiệu như trước. Nhờ đó, dòng xe được tách riêng, giảm xung đột giao thông tại một trong những điểm nóng ùn tắc của TPHCM.

Công trình dài gần 500 m, rộng 9 m, gồm 2 làn xe một chiều, thuộc gói thầu xây lắp số 10 với tổng mức đầu tư khoảng 236 tỉ đồng. Tuyến cầu kết nối với cầu Giồng Ông Tố mới, tạo trục lưu thông thuận lợi từ đại lộ Mai Chí Thọ về cảng Cát Lái.

Sau khi cầu vượt N3 đi vào hoạt động, phương tiện từ hướng Võ Nguyên Giáp theo đại lộ Mai Chí Thọ có thể rẽ trái trực tiếp sang Đồng Văn Cống để đi cảng Cát Lái, thay vì phải dừng chờ và chen dòng tại nút giao như trước đây.

Đây là hạng mục lớn thứ tư được hoàn thành trong tổng thể dự án nút giao An Phú. Trước đó, hầm chui HC1-01 đã thông xe từ giữa năm 2025, tiếp đến là cầu vượt N2 cuối năm 2025 và hầm chui HC1-02 đầu năm 2026. Việc liên tục đưa các hạng mục vào khai thác đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông, giảm áp lực cho trục ra vào cảng Cát Lái và tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.