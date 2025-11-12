HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thót tim cảnh sóng dữ nhấn chìm tàu cá cùng 8 ngư dân trước cửa biển Nhật Lệ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tàu cá chở 8 ngư dân bị sóng lớn đánh chìm cách bờ Nhật Lệ (tỉnh Quảng Trị) chỉ 500 m trưa 12-11, may mắn được cứu sống kịp thời.

Thót tim cảnh sóng dữ nhấn chìm tàu cá cùng 8 ngư dân trước cửa biển Nhật Lệ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sóng đánh chìm tàu cá cùng 8 ngư dân ở biển Nhật Lệ

Ngày 12-11, Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết đơn vị này vừa cứu thành công 8 ngư dân địa phương trên tàu cá bị sóng lớn đánh chìm ngay trước cửa biển Nhật Lệ.

Khoảng 11 giờ 50 phút cùng ngày, tàu cá QB 91138-TS do ông Hoàng Viết Thành (32 tuổi, trú tại phường Đồng Hới) làm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân khác đang trên đường trở về bờ thì bất ngờ gặp sóng lớn. 

Khi tàu chỉ còn cách bờ khoảng 500 m, một cơn sóng dữ ập tới khiến phương tiện bị lật úp và chìm hoàn toàn.

Thót tim cảnh sóng dữ nhấn chìm tàu cá cùng 8 ngư dân trước cửa biển Nhật Lệ - Ảnh 2.

Một ngư dân được bộ đội biên phòng cứu an toàn, đưa vào bờ chăm sóc y tế

Nhận được tín hiệu cấp cứu, Đồn Biên phòng Nhật Lệ lập tức triển khai lực lượng gồm 8 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ tiếp cận hiện trường trong điều kiện sóng to, gió mạnh. 

Sau nhiều phút nỗ lực, các chiến sĩ đã cứu vớt toàn bộ 8 ngư dân, đưa vào bờ an toàn và tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho họ. Hiện tàu cá QB 91138-TS vẫn nằm dưới đáy biển, việc trục vớt tạm dừng do thời tiết xấu và sẽ được triển khai khi sóng gió giảm.

Theo cơ quan chức năng, khu vực cửa biển Nhật Lệ những ngày qua xuất hiện sóng cao, gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền ra vào. Bộ đội Biên phòng khuyến cáo ngư dân theo dõi sát bản tin thời tiết, hạn chế ra khơi trong những ngày biển động mạnh.

Tin liên quan

VIDEO: Bùn rác phủ kín làng quê sau lũ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau khi nước lũ rút, xã Lệ Thủy (Quảng Trị) ngổn ngang bùn đất, rác thải; hàng trăm bộ đội dầm mình dọn dẹp giúp dân khôi phục cuộc sống.

Quảng Trị: Mưa lũ khiến 11 người chết và mất tích, hơn 10.000 hộ dân bị ngập lụt

(NLĐO) - Đến sáng 5-11, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Trị có mưa trở lại, hơn 10.000 hộ dân đang bị ngập lụt

Mưa lũ ở Quảng Trị: 5 người chết và mất tích, hơn 3.600 nhà dân ngập sâu

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn ngôi nhà ở Quảng Trị ngập sâu, nhiều tuyến đường chia cắt, 5 người chết và mất tích.

