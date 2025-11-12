Thót tim cảnh sóng dữ nhấn chìm tàu cá cùng 8 ngư dân trước cửa biển Nhật Lệ

Hiện trường vụ sóng đánh chìm tàu cá cùng 8 ngư dân ở biển Nhật Lệ

Ngày 12-11, Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết đơn vị này vừa cứu thành công 8 ngư dân địa phương trên tàu cá bị sóng lớn đánh chìm ngay trước cửa biển Nhật Lệ.

Khoảng 11 giờ 50 phút cùng ngày, tàu cá QB 91138-TS do ông Hoàng Viết Thành (32 tuổi, trú tại phường Đồng Hới) làm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân khác đang trên đường trở về bờ thì bất ngờ gặp sóng lớn.

Khi tàu chỉ còn cách bờ khoảng 500 m, một cơn sóng dữ ập tới khiến phương tiện bị lật úp và chìm hoàn toàn.

Một ngư dân được bộ đội biên phòng cứu an toàn, đưa vào bờ chăm sóc y tế

Nhận được tín hiệu cấp cứu, Đồn Biên phòng Nhật Lệ lập tức triển khai lực lượng gồm 8 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ tiếp cận hiện trường trong điều kiện sóng to, gió mạnh.

Sau nhiều phút nỗ lực, các chiến sĩ đã cứu vớt toàn bộ 8 ngư dân, đưa vào bờ an toàn và tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho họ. Hiện tàu cá QB 91138-TS vẫn nằm dưới đáy biển, việc trục vớt tạm dừng do thời tiết xấu và sẽ được triển khai khi sóng gió giảm.

Theo cơ quan chức năng, khu vực cửa biển Nhật Lệ những ngày qua xuất hiện sóng cao, gió mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền ra vào. Bộ đội Biên phòng khuyến cáo ngư dân theo dõi sát bản tin thời tiết, hạn chế ra khơi trong những ngày biển động mạnh.