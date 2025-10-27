Thót tim cứu 7 tàu cá trôi tự do giữa cửa cảng Phan Thiết

Sáng 27-10, nước lớn từ đầu nguồn sông Cà Ty chảy mạnh qua khu vực cảng cá Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) khiến nhiều tàu thuyền đang neo đậu bất ngờ gặp sự cố.

Do dòng nước chảy xiết khiến một cụm 7 tàu cá đang neo bên bờ (buộc chung với nhau) đứt dây neo.

Cụm tàu cá 7 chiếc bị đứt dây neo, trôi tự do ra biển



Các tàu dàn hàng ngang, trôi tự do từ khu vực neo đậu ra hướng cửa cảng Phan Thiết.

Phát hiện vụ việc, nhiều ngư dân trên bờ đã tri hô, gọi chủ tàu. Một số ngư dân dùng thúng chèo chạy theo các tàu đang bị trôi.

CLIP: Cụm tàu cá 7 chiếc bị đứt dây neo, trôi tự do ra biển



Nhờ phát hiện kịp thời, ngư dân đã tiếp cận được các tàu bị trôi và điều khiển tàu, tách rời từng chiếc để đưa lại vào bờ an toàn sau khi trôi xa khoảng 500m.

Rất may không có va đập và không xảy ra thiệt hại tài sản. Nhiều ngư dân thở phào nhẹ nhõm sau giây phút căng thẳng cứu loạt tàu cá này.