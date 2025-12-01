HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thứ dưới lòng đất khiến cả làng xôn xao ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trong lúc múc đất làm nền nhà, một hộ dân ở xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) đã phát hiện quả bom nặng hơn 300kg còn nguyên kíp nổ.

Vật thể "khổng lồ" nằm dưới nền nhà khiến cả thôn hoảng hốt - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện quả bom tại nhà ông Cao Văn Hợi

Chiều 1-12, trong lúc múc đất làm nền nhà, một hộ dân ở xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị hoảng hốt phát hiện một quả bom lớn còn nguyên kíp nổ, nguy cơ gây mất an toàn cao.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 1-12, ông Cao Văn Hợi (54 tuổi, thôn Tiền Phong, xã Tuyên Lâm) đang thuê máy múc san nền thì thấy lộ ra một quả bom còn nguyên vẹn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Tuyên Lâm phối hợp Công an xã và tổ công tác Đồn biên phòng Rà Mai tiếp cận hiện trường, lập biên bản, cắm biển cảnh báo và rào bảo vệ khu vực phát hiện vật liệu nổ.

Theo lực lượng chức năng, quả bom dài khoảng 1m, đường kính thân 40cm, nặng ước chừng 340 kg. Toàn bộ vỏ và cấu trúc bom vẫn còn nguyên, được đánh giá mức độ nguy hiểm cao.

Thông tin cũng đã được báo cáo về Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực I - Đồng Lê để cử lực lượng công binh chuyên trách đến xử lý theo quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực.

Quảng Trị vật thể nguy hiểm phát hiện quả bom quả bom phát hiện vật thể lạ Tuyên Lâm Vật thể lạ dưới lòng đất
