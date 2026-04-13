Thu hồi ấn phẩm "Vở bài tập Tin học 3" vì có đường link dẫn tới web "đen"

Ngày 13-4, liên quan đến ấn phẩm "Vở bài tập Tin học 3" chứa đường link dẫn đến website có nội dung không phù hợp, Nhà xuất bản (NXB) Đại học (ĐH) Huế cho biết đang phối hợp với đơn vị liên kết triển khai đồng bộ nhiều biện pháp xử lý, nhằm khắc phục sự cố, hạn chế tác động tiêu cực và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn.

Ấn phẩm "Vở bài tập Tin học 3" đã có thông báo thu hồi toàn bộ số lượng phát hành. Ảnh: MXH

Theo đó, NXB ĐH Huế đã ban hành quyết định thu hồi ấn phẩm này, đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam dừng phát hành kể từ ngày 9-4.

Các bên liên quan cũng tiến hành rà soát, thống kê và phối hợp với các đơn vị phát hành để thu hồi toàn bộ số sách đã đưa ra thị trường, bảo đảm việc thu hồi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Đối với các cơ sở giáo dục và người sử dụng, NXB ĐH Huế đã phát thông báo đề nghị ngừng truy cập đường link in trong sách, đồng thời tạm dừng sử dụng các nội dung liên quan trong giảng dạy và học tập. Các trường học được khuyến nghị chủ động thông tin tới giáo viên, học sinh và phụ huynh để bảo đảm an toàn thông tin, tránh phát sinh ảnh hưởng tiêu cực.

Đường link trong sách được khuyến cáo ngừng truy cập.

Nhà xuất bản và đơn vị liên kết cũng đưa ra phương án thu hồi, đổi trả hoặc hoàn tiền đối với các ấn phẩm đã bán ra, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người mua. Đồng thời, đơn vị liên kết phối hợp với các nhà phát hành trong quá trình xử lý để hạn chế tối đa thiệt hại phát sinh.

Bên cạnh đó, NXB ĐH Huế đã báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an, để làm rõ vụ việc. Sự việc cũng được báo cáo tới Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Xuất bản, In và Phát hành; đồng thời đơn vị nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo từ cơ quan quản lý.

Về lâu dài, NXB ĐH Huế cho biết sẽ phối hợp với tác giả và đơn vị liên kết rà soát toàn diện nội dung ấn phẩm, đặc biệt là các học liệu điện tử đi kèm, để chỉnh sửa hoặc loại bỏ các đường dẫn không phù hợp. Đồng thời, tiến hành kiểm tra các xuất bản phẩm khác có yếu tố liên kết số nhằm kịp thời phát hiện rủi ro, hoàn thiện quy trình kiểm soát nội dung trong hoạt động xuất bản.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh cuốn "Vở bài tập Tin học 3" do NXB ĐH Huế ấn hành, Tập đoàn Đại Trường Phát (DTP Education Solutions) phát hành, có chứa nội dung bị cho là "độc hại".

Cụ thể, tại trang 59 của cuốn sách, một bài tập yêu cầu học sinh sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào một địa chỉ website để thực hành thao tác cuộn chuột. Tuy nhiên, khi truy cập vào đường link này, người dùng lại bị chuyển hướng đến một trang web "đen", chứa nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam trong một thông báo nói rằng, qua quá trình rà soát hệ thống, họ phát hiện một số tên miền (domain) dẫn đến học liệu điện tử trong sách đã bị các đối tượng xấu xâm nhập và chiếm dụng quyền sở hữu sau khi thay đổi quyền quản trị.

Các đối tượng này đã lợi dụng đường dẫn cũ để điều hướng người dùng tới các trang web có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật và hoàn toàn không phù hợp với môi trường giáo dục.