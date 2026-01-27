HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thu hồi khẩn một số sữa công thức nghi nhiễm độc tố

D.Thu

(NLĐO) - Một số sản phẩm sữa công thức cho trẻ nhỏ bị yêu cầu thu hồi khẩn do nghi nhiễm độc tố cereulide, có nguy cơ gây hại sức khỏe.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 27-1 phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu thu hồi và ngừng kinh doanh một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ do nghi nhiễm độc tố gây hại cho sức khỏe.

img

Một số sản phẩm sữa bị thu hồi do nghi nhiễm độc tố cereulide, có nguy cơ gây hại cho trẻ nhỏ

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Công ty TNHH Thương mại điện tử Lazada Việt Nam, Công ty TNHH Shopee và Công ty TNHH Ausmart (TPHCM), yêu cầu gỡ bỏ ngay các sản phẩm sữa công thức nằm trong danh sách cảnh báo khỏi nền tảng thương mại điện tử.

Thông tin từ Cơ quan An toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) và Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) cho thấy một số lô sữa công thức đang bị thu hồi do nghi nhiễm độc tố cereulide. Đây là độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Qua rà soát, Cục An toàn thực phẩm xác định 5 sản phẩm thuộc diện cảnh báo, gồm: Babybio Optima 1 (800 g) các lô số 894408 (hạn dùng 9-7-2027) và 900035 (hạn dùng 12-8-2027); Babybio Optima 1 (400 g) lô số 900932 (hạn dùng 18-8-2027), do Vitagermine sản xuất; Alula Gold Reflux (900 g) lô số 8000003387 (hạn dùng 17-3-2027) và Alula Colic & Constipation (850 g) lô số 8000003407 (hạn dùng 17-3-2027), do Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất.

img

Lô sữa bột thương hiệu Babybio Optima 1 bị thu hồi khẩn do lo ngại sản phẩm nhiễm độc tố cereulide gây hại cho trẻ nhỏ

Kết quả hậu kiểm cho thấy các sản phẩm nêu trên vẫn đang được quảng cáo, bày bán công khai trên các sàn thương mại điện tử. Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các doanh nghiệp liên quan ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ thông tin sản phẩm vi phạm, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về quản lý kinh doanh thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử.

Các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31-1-2026.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm cũng thông báo và đề nghị phối hợp giám sát việc thu hồi tới các cơ quan liên quan như Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cùng các hiệp hội sữa và thực phẩm chức năng.

Tin liên quan

Bệnh viện thu hồi sữa Hofumil Gold Plus

Bệnh viện thu hồi sữa Hofumil Gold Plus

(NLĐO) - Bệnh viện dừng tư vấn sử dụng và thu hồi sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus để trả lại đơn vị cung ứng, sau nghi vấn liên quan chất lượng

Trung Quốc thu hồi sữa nhiễm chất gây ung thư

(NLĐO)- Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh thu hồi sữa bột dành cho trẻ em của Công ty Ava Dairy tại tỉnh Hồ Nam do hàm lượng chất gây ung thư aflatoxin trong đó quá cao.

Thu hồi, tiêu hủy kem thoa da có nhãn gây hiểu nhầm là thuốc

(NLĐO) - Mẫu kem Tiacortisol thoa da chứa Propylparaben không kê khai, nhãn ghi gây hiểu nhầm là thuốc, vừa bị yêu cầu thu hồi và tiêu hủy.

thương mại điện tử thu hồi sữa công thức sàn thương mại điện tử thực phẩm chức năng Cục An toàn thực phẩm thu hồi sữa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo