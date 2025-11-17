HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thu hồi lô kem chống nắng ghi SPF 45+ nhưng kiểm nghiệm chỉ đạt 2

D.Thu

(NLĐO) - Lô kem chống nắng A Cosmetics ghi SPF 45+ bị thu hồi, tiêu hủy vì kiểm nghiệm cho thấy chỉ số chống nắng chỉ đạt SPF 2.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm kem chống nắng A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45+ do không rõ nguồn gốc và có chỉ số chống nắng thấp hơn nhiều so với công bố.

Thu hồi lô kem chống nắng ghi SPF 45+ nhưng kiểm nghiệm chỉ đạt 2 - Ảnh 1.

Thu hồi lô sản phẩm Kem A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45+

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm Lâm Đồng lấy mẫu sản phẩm tại Nhà thuốc Ngọc Dung (phường 9, TP Đà Lạt), loại hộp 150 gr, số lô 262024, hạn dùng 12-9-2027. Kết quả cho thấy chỉ số SPF của sản phẩm chỉ đạt 2, trong khi bao bì ghi "SPF 45+".

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đầu tư Mỹ phẩm Phương Anh (TP HCM), còn Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Kachi-H (Tây Ninh) là đơn vị sản xuất.

Cục Quản lý Dược cho biết phiếu công bố mà doanh nghiệp đăng ký chỉ là "kem mềm trắng da toàn thân", không có chức năng chống nắng, cũng không công bố chỉ số SPF như trên nhãn sản phẩm lưu thông.

Trước vi phạm này, Cục yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm Kem A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45+; đồng thời đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc ngừng bán, trả lại hàng và giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy.

Cục Dược cũng yêu cầu Sở Y tế Lâm Đồng kiểm tra Nhà thuốc Ngọc Dung về việc tuân thủ kinh doanh mỹ phẩm, phối hợp cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc lô hàng. Hai công ty Phương Anh và Kachi-H phải phối hợp làm rõ vụ việc.

Thời gian qua, Cục Quản lý Dược nhiều lần cảnh báo tình trạng kem chống nắng "nổ" chỉ số SPF trên nhãn nhưng kiểm nghiệm không đạt. Cục yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý mỹ phẩm chống nắng, rà soát phiếu công bố sản phẩm, kiểm tra ghi nhãn - quảng cáo, lấy mẫu kiểm nghiệm SPF và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

kem chống nắng kem dưỡng da Cục Quản lý dược mỹ phẩm
