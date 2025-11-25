Thu hơn 22 tỉ đồng mỗi năm khi lắp trụ sạc ở 19 bến xe buýt tại TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa gửi UBND thành phố đề án khai thác quỹ bến bãi xe buýt để bố trí trụ sạc điện, nhằm tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông sang năng lượng sạch.

Đề án nhấn mạnh việc tận dụng tài sản công hiện hữu thay vì phải chờ đầu tư hạ tầng mới, giúp rút ngắn thời gian đáp ứng nhu cầu sạc đang gia tăng nhanh.

TPHCM lên kế hoạch lắp trụ sạc điện tại 19 bến, bãi xe buýt, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xe buýt điện

Theo đề xuất, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, đơn vị đang vận hành mạng lưới xe buýt của thành phố sẽ là đầu mối quản lý và tổ chức khai thác hệ thống trụ sạc trong phạm vi bến bãi.

Thành phố hiện có 176 tuyến, với hơn 2.300 xe buýt đang hoạt động; trong đó 627 xe chạy điện. Dù số lượng xe buýt điện ngày càng tăng, hạ tầng sạc vẫn chưa theo kịp. Toàn thành phố mới có 5 trạm với 56 trụ, phần lớn do doanh nghiệp tự đầu tư. Công suất khai thác của hệ thống này chỉ vừa đủ đáp ứng nhu cầu sạc cho số xe hiện hữu.

Trong khi đó, các đơn vị vận tải buýt phải liên tục điều chỉnh lịch trình vận hành để phù hợp thời gian sạc pin cho thấy khoảng trống lớn về hạ tầng phục vụ phương tiện điện. Trung tâm đang quản lý 25 bến, bãi với tổng diện tích hơn 120.000 m², nhưng nhiều vị trí vẫn chưa được khai thác tối ưu, đặc biệt về giá trị kinh tế.

Từ thực tế này, Sở Xây dựng đề xuất chọn 19 bến, bãi có vị trí thuận lợi để bố trí trụ sạc. Đây được xem là hướng đi đôi lợi ích: vừa bổ sung hạ tầng sạc kịp thời, vừa tạo nguồn thu mới cho ngân sách thông qua việc cho thuê quyền khai thác tài sản công.

Các khu vực cho thuê sẽ được đưa ra đấu giá với thời hạn 7 năm. Doanh nghiệp tham gia phải chứng minh kinh nghiệm vận hành công trình giao thông và năng lực tài chính.

Các trụ sạc lắp đặt tại bến, bãi sẽ ưu tiên phục vụ xe buýt điện vào ban đêm, từ 21 giờ đến 6 giờ sáng để không ảnh hưởng hoạt động ban ngày trên mạng lưới xe buýt. Mọi dòng xe buýt sử dụng năng lượng điện đều được phép tiếp cận hệ thống sạc này.

Nguồn thu từ khai thác diện tích cho thuê, dự kiến hơn 22 tỉ đồng mỗi năm, sẽ được nộp ngân sách và ưu tiên tái đầu tư cho các dự án hạ tầng giao thông đường bộ, từ nâng cấp bến bãi đến mở rộng các công trình phục vụ xe buýt trong giai đoạn tới.