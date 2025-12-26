HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thu hút, phát huy nguồn lực kiều bào

DƯƠNG NGỌC

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy "3 đột phá" trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Tại Hà Nội chiều 25-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36/2004 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Những chiến sĩ trên mặt trận đối ngoại

Báo cáo của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trình bày cho thấy sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36/2004, Đảng, Nhà nước ngày càng quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển. Sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước với đồng bào ta ở nước ngoài ngày càng được củng cố, chặt chẽ và thực chất hơn.

Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài. Chẳng hạn, Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch Việt Nam đã nới lỏng điều kiện về quốc tịch cho kiều bào. Bên cạnh đó còn các luật: Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản...

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng mạnh so với 2,7 triệu người năm 2004. Đã có 17 cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đảng, Nhà nước không chỉ tạo điều kiện, thu hút, phát huy mà còn thay đổi tư duy, cách tiếp cận để trọng dụng nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, tạo môi trường làm việc tốt nhất, được cống hiến hiệu quả.

Thu hút, phát huy nguồn lực kiều bào - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: TTXVN

Nhiều hoạt động gắn kết kiều bào với trong nước được tổ chức thường xuyên như "Xuân Quê hương", Trại hè Thanh niên kiều bào, thăm Trường Sa, nhà giàn DK... Các hoạt động giữ gìn văn hóa, đặc biệt là tiếng Việt, được thúc đẩy mạnh mẽ.

Hằng năm, kiều bào gửi về nước khoảng 15 tỉ USD kiều hối và đã đầu tư 457 dự án với tổng vốn 1,729 tỉ USD. Khoảng 600.000 người Việt ở nước ngoài có trình độ đại học trở lên, trong đó hơn 2.000 trí thức tham gia 10 mạng lưới đổi mới sáng tạo tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong nước.

Tại hội nghị, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài vui mừng vì Nghị quyết 36/2004 đã góp phần đưa cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài gần với quê hương hơn, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn tự hào là cầu nối vững chắc trên hành trình vun đắp quan hệ Việt Nam với các nước.

Kiều bào bày tỏ phấn khởi trước lời mời gọi của Đảng và Nhà nước về việc cùng tham gia kiến tạo tương lai dân tộc, là những chiến sĩ trên mặt trận đối ngoại. Kiều bào kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, tạo đột phá trong chính sách trọng dụng nhân tài; tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia sâu rộng hơn vào các dự án kinh tế; mở rộng cơ hội trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ, giáo dục...

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp ngày càng to lớn, toàn diện của kiều bào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, xã hội, đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước.

Thủ tướng nêu rõ "3 đột phá" trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới. Thứ nhất, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đôi với bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thứ hai, xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển bền vững, nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng, gắn bó chặt chẽ với quê hương, đất nước. Thứ ba, khơi thông, huy động hiệu quả mọi nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các đột phá chiến lược.

Thủ tướng nhấn mạnh các chủ trương, chính sách cần hướng đến: "Nhà nước kiến tạo - cộng đồng tiên phong - trong, ngoài đồng hành - đất nước giàu mạnh - bạn bè quý mến - nhân dân hạnh phúc".

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, tiếp tục tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quyền, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của bà con; quan tâm tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng các sáng kiến, ý tưởng, hiến kế của cộng đồng kiều bào trong xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật...

Thủ tướng tin tưởng với sự chung sức, chung lòng của cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, người Việt Nam không kể trong và ngoài nước cùng kiến tạo thành công đất nước Việt Nam hòa bình - ổn định - hội nhập - giàu mạnh - thịnh vượng - văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, vững bước tiến lên CNXH. Con người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước luôn tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, là những sứ giả tự hào đại diện cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh kết quả đạt được trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua là kết tinh từ sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong nước, thể hiện sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công" như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới tư duy, phương thức triển khai, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; góp phần phát huy hơn nữa vai trò, tiềm năng và đóng góp quan trọng của kiều bào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


