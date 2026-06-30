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World Cup 2026

Thủ môn Orlando Gill, từ kẻ bị hoài nghi thành người hùng của Paraguay

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) - Orlando Gill có thể là một trong những phát hiện lớn nhất của World Cup 2026 sau khi góp công đưa Paraguay loại Đức ở vòng 1/16 rạng sáng 30-6.

Trong loạt sút luân lưu 11 m may rủi khi Đức và Paraguay hòa nhau 1-1 sau 120 phút, thủ môn 25 tuổi Orlando Gill cản phá thành công hai cú đá của Kai Havertz và Nick Woltemade, giúp Paraguay giành vé vào vòng 1/8. Điều này cũng khiến tuyển Đức lần đầu tiên để thua một loạt luân lưu 11 m ở một kỳ World Cup và chấm dứt kỷ lục bất bại của "Cỗ xe tăng" trong các loạt sút trên chama 11m tại World Cup.

Sau trận, Gill được chấm 9,7 điểm, cao nhất trận, nhờ màn trình diễn xuất sắc trước tuyển Đức. Thủ thành 25 tuổi có 6 pha cứu thua, trong đó 4 tình huống cản phá trong vòng cấm, 3 lần làm chủ các pha bóng bổng, 1 pha đấm bóng giải nguy và đặc biệt cản phá thành công 2 quả luân lưu 11 m, góp công quyết định giúp Paraguay giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Orlando Gill, người hùng của Paraguay từng bị chỉ trích, đặt dấu hỏi suất đá chính trước giải - Ảnh 1.


Sinh ra ở San Lorenzo (Paraguay), Gill trưởng thành trong nước trước khi chuyển sang khoác áo San Lorenzo de Almagro (Argentina). Tại đây, anh nhanh chóng chiếm suất bắt chính nhờ phản xạ tốt, khả năng làm chủ vòng cấm và sự điềm tĩnh vượt xa tuổi đời.

Phong độ này giúp anh nhanh chóng chiếm suất bắt chính và được HLV Gustavo Alfaro tin tưởng giao vị trí số một ở tuyển Paraguay. Gill cũng chỉ mới có lần đầu ra mắt đội tuyển quốc gia Paraguay hồi tháng 9 năm ngoái. 

Trước giải đấu, Gill từng bị huyền thoại Jose Luis Chilavert chỉ trích vì giao tiếp kém với hàng thủ và không đủ quyết đoán trong vai trò thủ môn. Ông cũng đặt ra hoài nghi về suất bắt chính của thủ môn 25 tuổi. 

Trước những phát biểu này gây tranh cãi này, bạn gái của Gill, Melissa Avalos công khai phản bác trên mạng xã hội.

Bỏ ngoài tai mọi hoài nghi, Gill đã tỏa sáng rực rỡ tại World Cup đến hiện tại. 

Trước vòng loại trực tiếp này, thủ môn 25 tuổi đã có 17 pha cứu thua ở vòng bảng, được FIFA xếp hạng là thủ môn có màn trình diễn tốt nhất sau giai đoạn đầu giải đấu.

Orlando Gill, người hùng của Paraguay từng bị chỉ trích, đặt dấu hỏi suất đá chính trước giải - Ảnh 2.

 

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Đức World Cup Paraguay Orlando Gill
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